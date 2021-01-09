Источник: Заря подписала предварительный контракт с Шахабом Захеди

По информации журналиста Игоря Бурбаса, нападающий «Олимпика» Шахаб Захеди подписал предварительный контракт с «Зарей». 25-летний иранец доиграет сезон в «Олимпике», а затем на правах свободного агента перейдет в команду Виктора Скрипника.
Ранее была информация, что Шахаб Захеди может оказаться в «Заре». Если клубы договорятся о компенсации, то Шахаб может перебраться в «Зарю» и зимой.
Шахаб Захеди провел 11 матчей в УПЛ в этом сезоне, в которых забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу.
Источник — Sport.ua
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