Источник: Заря подписала предварительный контракт с Шахабом Захеди

По информации журналиста Игоря Бурбаса, нападающий «Олимпика» Шахаб Захеди подписал предварительный контракт с «Зарей». 25-летний иранец доиграет сезон в «Олимпике», а затем на правах свободного агента перейдет в команду Виктора Скрипника.

Ранее была информация, что Шахаб Захеди может оказаться в «Заре». Если клубы договорятся о компенсации, то Шахаб может перебраться в «Зарю» и зимой.

Шахаб Захеди провел 11 матчей в УПЛ в этом сезоне, в которых забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу.