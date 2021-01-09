Заря может бесплатно подписать Шахаба

Забивной нападающий может сменить клубную прописку

  • 09.01.2021 12:27
  • 1478 просмотров
  • 2 комментария
Заря может бесплатно подписать Шахаба
© ФК Олимпик Донецк. Шахаб Захеди

25-летний иранский форвард Шахаб Захеди уже в самое ближайшее время может пополнить состав бронзового призера чемпионата Украины – луганской «Зари». «Заря» в лице президента команды Евгения Геллера, намерена укрепить свой состав квалифицированными игроками.

По информации источника, руководители луганской «Зари» ныне проводят переговоры с руководством «Олимпика» на тему трансфера Шахаба в стан бронзового призера украинского чемпионата. Сделка может состояться уже в ближайшее время.

Если же, по какой-то причине, стороны не достигнут компромисса в переговорах, то уже летом иранский форвард может подписать полноценный контракт с «Зарей», из-за завершения срока контракта с «Олимпиком».

При этом развитии событий Шахаб достанется «Заре» бесплатно. Но в этом случае иранский форвард может пополнить ряды подопечных Скрипника лишь в июле 2021 года.

Захеди выступает за «Олимпик» с лета 2019-го года. В текущем сезоне бомбардир провел за донецкий клуб 12 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    johndow
      johndow, 09.01.2021 12:29
    +1
    Хорошее было бы усиление для Зари, да и соотечественник до лета компанию составит, не скучно буде
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 09.01.2021 12:28
    -3
    Лучше бы в Ворсклу
    Ссылка
    johndow
      johndow, 09.01.2021 12:29
    +1
    Хорошее было бы усиление для Зари, да и соотечественник до лета компанию составит, не скучно буде
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности