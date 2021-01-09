Заря может бесплатно подписать Шахаба

25-летний иранский форвард Шахаб Захеди уже в самое ближайшее время может пополнить состав бронзового призера чемпионата Украины – луганской «Зари». «Заря» в лице президента команды Евгения Геллера, намерена укрепить свой состав квалифицированными игроками.

По информации источника, руководители луганской «Зари» ныне проводят переговоры с руководством «Олимпика» на тему трансфера Шахаба в стан бронзового призера украинского чемпионата. Сделка может состояться уже в ближайшее время.

Если же, по какой-то причине, стороны не достигнут компромисса в переговорах, то уже летом иранский форвард может подписать полноценный контракт с «Зарей», из-за завершения срока контракта с «Олимпиком».

При этом развитии событий Шахаб достанется «Заре» бесплатно. Но в этом случае иранский форвард может пополнить ряды подопечных Скрипника лишь в июле 2021 года.

Захеди выступает за «Олимпик» с лета 2019-го года. В текущем сезоне бомбардир провел за донецкий клуб 12 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.