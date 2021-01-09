Месси установил очередной рекорд Ла Лиги

Аргентинец забивает 10 и больше голов за сезон уже 15 сезонов подряд

  • 09.01.2021 20:58
  • 2108 просмотров
  • 0 комментариев
Месси установил очередной рекорд Ла Лиги
© twitter.com/FCBarcelona

Сегодня «Барселона» в 18-м туре Ла Лиги на выезде играет с «Гранадой». По состоянию на 65-ю минуту счет 4:0 в пользу каталонцев.

На 35-й и 42-й минутах голами отметился лидер «Барселоны» Лионель Месси. Теперь на его счету 11 голов в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Месси стал первым игроком в истории чемпионата Испании, который забил 10 и больше голов за сезон в Ла Лиге в течение 15 сезонов подряд.

Ранее сообщалось о том, что трансферная стоимость Месси упала до 80 миллионов евро. Контракт аргентинца с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Opta

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности