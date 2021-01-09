Месси установил очередной рекорд Ла Лиги

Сегодня «Барселона» в 18-м туре Ла Лиги на выезде играет с «Гранадой». По состоянию на 65-ю минуту счет 4:0 в пользу каталонцев.

На 35-й и 42-й минутах голами отметился лидер «Барселоны» Лионель Месси. Теперь на его счету 11 голов в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Месси стал первым игроком в истории чемпионата Испании, который забил 10 и больше голов за сезон в Ла Лиге в течение 15 сезонов подряд.

Ранее сообщалось о том, что трансферная стоимость Месси упала до 80 миллионов евро. Контракт аргентинца с «Барселоной» истекает летом 2021 года.