Источник: Коваленко перейдет в Аталанту летом

Переход полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко в «Аталанту» состоится летом текущего года. Об этом сообщает итальянский ресурс Calciomercato.it.
Ранее уже сообщалось о том, что Коваленко согласовал 5-летний контракт с «Аталантой». Открытым оставался лишь вопрос о том, когда состоится его переход – уже в январе или летом, после завершения сезона.
Для того, чтобы подписать Коваленко сейчас, «Аталанте» пришлось бы договариваться с «Шахтером» по поводу компенсации. Итальянский клуб решил подписать игрока летом в качестве свободного агента.
Источник — Calciomercato.it
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