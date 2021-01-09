Источник: Коваленко перейдет в Аталанту летом

Переход полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко в «Аталанту» состоится летом текущего года. Об этом сообщает итальянский ресурс Calciomercato.it.

Ранее уже сообщалось о том, что Коваленко согласовал 5-летний контракт с «Аталантой». Открытым оставался лишь вопрос о том, когда состоится его переход – уже в январе или летом, после завершения сезона.

Для того, чтобы подписать Коваленко сейчас, «Аталанте» пришлось бы договариваться с «Шахтером» по поводу компенсации. Итальянский клуб решил подписать игрока летом в качестве свободного агента.