Источник: Коваленко перейдет в Аталанту летом

В январе переход хавбека «Шахтера» не состоится

  • 09.01.2021 20:38
  • 2090 просмотров
  • 7 комментариев
Источник: Коваленко перейдет в Аталанту летом
© ФК Шахтер. Виктор Коваленко

Переход полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко в «Аталанту» состоится летом текущего года. Об этом сообщает итальянский ресурс Calciomercato.it.

Ранее уже сообщалось о том, что Коваленко согласовал 5-летний контракт с «Аталантой». Открытым оставался лишь вопрос о том, когда состоится его переход – уже в январе или летом, после завершения сезона.

Для того, чтобы подписать Коваленко сейчас, «Аталанте» пришлось бы договариваться с «Шахтером» по поводу компенсации. Итальянский клуб решил подписать игрока летом в качестве свободного агента.

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Источник — Calciomercato.it

(10 голосов)

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Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 09.01.2021 21:35
    0
    zhyr, 09.01.2021 20:40
    до літа лавка
    В таком случае Шахтер полгода будет платить лавочнику немалую зарплату.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 09.01.2021 20:54
    +1
    а вы помните что делали прошлым летом?? кино
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.01.2021 20:52
    +3
    Красава. Удачи Витя.
    Ссылка
    Андрей Адлер
    online
      Андрей Адлер, 09.01.2021 20:49
    -8
    ахах...говорили что зимой перейдёт, теперь уже летом...сразу было понятно что это фейк, он нафиг не нужен Аталанте
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 09.01.2021 20:45
    +3
    Что и следовало ожидать - - шарааааааааааа, кротам ни копейки и лишь предварительный!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 09.01.2021 20:42
    0
    Сериал какой-то.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 09.01.2021 20:40
    0
    до літа лавка
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.01.2021 20:52
    +3
    Красава. Удачи Витя.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 09.01.2021 20:45
    +3
    Что и следовало ожидать - - шарааааааааааа, кротам ни копейки и лишь предварительный!
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 09.01.2021 20:54
    +1
    а вы помните что делали прошлым летом?? кино
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 09.01.2021 21:35
    0
    zhyr, 09.01.2021 20:40
    до літа лавка
    В таком случае Шахтер полгода будет платить лавочнику немалую зарплату.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 09.01.2021 20:42
    0
    Сериал какой-то.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 09.01.2021 20:40
    0
    до літа лавка
    Ссылка
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