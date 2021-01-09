Несмотря на тяжелый старт сезона, списывать со счетов команду Хосепа Гвардиолы было бы самым опрометчивым из возможных поступков. «Манчестер Сити» в последнее время исключительно набирает ход на внутренней арене, до этого расправившись с оппонентами по не самой сложной группе Лиги чемпионов УЕФА. Тем более, в контексте предстоящей игры мы будем говорить о необходимости для «горожан» делать первый шаг на пути устранения лондонского «Арсенала» с пьедестала, который ранее «Сити» сам и занимал.

«Манчестер Сити»



Нет поражений у коллектива Гвардиолы с конца ноября прошлого года, когда их сумел остановить «Тоттенхэм» со сверхмотивированным Жозе Моуриньо (0:2). При этом, «лунным котам» удается продолжать борьбу сразу на четыре фронта, на одном из которых они в недавнем прошлом сумели выйти в решающий поединок в борьбе за трофей, обыграв принципиальных соперников по дерби Манчестера (2:0).



Кубковая неделя продолжится для «Сити», который отдыхает от изнурительного «boxing day», матчем против соперника из Чемпионшипа, что несет в себе угрозу не столько в виде силы оппонента, сколько вызывает опасения за банальную недооценку со стороны «горожан». Коллектив Гвардиолы неоднократно опекался на подобном в прошлых сезонах, но этот, ввиду приближающегося чемпионата Европы-2020 и пандемии COVID-19, выводит объем нагрузки на футболистов на совершенно новый уровень.

«Бирмингем»



Для подопечных испанского специалиста Айтора Каранки, как и для их соперников, это будет первая игра в турнирной сетке Кубка Англии этого сезона. Однако есть большие сомнения в том, что «Бирмингем» не оказался бы за бортом данного состязания, проведи он хотя бы один матч на более ранней стадии. Уж слишком плохи дела нынче у «синих».



18 место из 24-х команд-участниц второго по силе дивизиона английского футбола, серия из шести матчей без побед, пять из которых – поражения. В том числе – от преследователей. И тут, жребий дарит возможность сыграть против чемпионов страны в сравнительно недавнем прошлом. Безусловно, для каждого из футболистов текущего созыва «Бирмингема» предстоящая игра будет нести особенный смысл.



Лишь ветераны команды могут помнить последнюю игру между этими командами, которая состоялась осенью 2011 года в рамках Кубка Английской лиги – сезоном ранее представители графства Уэст-Мидлендс покинули АПЛ, и до сих пор не возвращались обратно.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Манчестер Сити», и завершилась победой «горожан» со счетом 2:0.

К игре «Манчестер Сити» что в обороне, что в атаке, в последнее время было много претензий со стороны фанатов, но последние пять встреч команда Гвардиолы проводит на высоком уровне – 12:4 по разнице забитых и пропущенных, которые сопровождали исключительно победные исходы.

«Бирмингем» находится в достаточно скверной форме в данный момент сезона, но даже несмотря на это выездные матчи внутри своего дивизиона у команды Каранки получаются очень даже успешными. К примеру, в последних пяти встречах команда проиграла всего лишь один раз.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Стеффен – Менди, Харвуд-Беллис, Стоунз, Канселу – Фоден, Родри, Силва – Торрес, Агуэро, Марез.

«Бирмингем»: Этеридж – Френд, Дин, Сан Хосе, Колин – Шунич, Клейтон – Бела, МакГри, Леко – Юткьевич.

Прогноз на матч

Мы считаем, что у «Манчестер Сити» есть все перспективы не встретить достойного сопротивления со стороны соперников. В таких условиях, ставка «Манчестер Сити. ИТБ больше 3» за 2,08 от Parimatch выглядит достойным предложением.



10 января, воскресенье