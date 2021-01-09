Марта КОСТЮК: «Вернулась в игру на морально-волевых качествах»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала тяжелую победу над Се Шувэй во втором раунде турнира WTA в Абу-Даби:

«Сегодня ветра почти не было, я даже не знаю, что лучше, когда сильный ветер или когда его нет. Вернуться в игру получилось, как обычно, на морально-волевых качествах (смеется). Я бы не сказала, что соперница сумела переломить игру во второй партии, просто я начала нервничать, очень хотела выиграть, но при этом не верила в это.

Начала играть слишком низко, а до этого я резала, поднимала, меняла темп... А так она прибилась к моей игре, перестала ошибаться. Единственный способ отыграться, который был - это безостановочно бегать, при этом желательно еще было и попадать, и активно играть».