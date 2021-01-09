Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 10 января

Десятого января в квалификационном турнире к Открытому чемпионату Австралии по теннису начнутся матчи первого круга.



В воскресенье на корты Дубая (женский турнир) и Дохи (мужской турнир) выйдут три представителя Украины.



Катарина Завацкая (№118 WTA), получившая девятый номер посева, сыграет против Клары Таусон из Дании (№152 WTA). Встреча пройдет первым запуском и начнется в 08:00 по Киеву.



Сергей Стаховский (№201 ATP) вступит в борьбу матчем против Бернабе Сапаты Миральеса (Испания, №150 ATP), которому организаторы выдали 28-й номер посева. Встреча состоится четвертым запуском после матча Филип Хоранский – Карлос Алькарас. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.



Илья Марченко (№215 ATP) начнет матчем против Киммера Коппеянса (Бельгия, №175 ATP). Встреча состоится пятым запуском после матча Хироки Мория – Дастин Браун. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (женщины)