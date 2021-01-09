Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 10 января

В воскресенье на корты Дубая и Дохи выйдут три представителя Украины

  • 09.01.2021 16:40
  • 642 просмотра
  • 2 комментария
Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 10 января
© Australian Open. Сергей Стаховский

Десятого января в квалификационном турнире к Открытому чемпионату Австралии по теннису начнутся матчи первого круга.
 
В воскресенье на корты Дубая (женский турнир) и Дохи (мужской турнир) выйдут три представителя Украины.
 
Катарина Завацкая (№118 WTA), получившая девятый номер посева, сыграет против Клары Таусон из Дании (№152 WTA). Встреча пройдет первым запуском и начнется в 08:00 по Киеву.
 
Сергей Стаховский (№201 ATP) вступит в борьбу матчем против Бернабе Сапаты Миральеса (Испания, №150 ATP), которому организаторы выдали 28-й номер посева. Встреча состоится четвертым запуском после матча Филип Хоранский – Карлос Алькарас. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
 
Илья Марченко (№215 ATP) начнет матчем против  Киммера Коппеянса (Бельгия, №175 ATP). Встреча состоится пятым запуском после матча Хироки Мория – Дастин Браун. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (женщины)

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Источник — Australian Open

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 09.01.2021 17:27
    0
    Стаховському вже на його любимій траві нічого не світить, а на харді и подавно, хіба що проти цього Бернабе Салата
    Ссылка
    Alexandr Golovach
      Alexandr Golovach, 09.01.2021 16:50
    +2
    В заголовке "10 января", в первом предложении статьи "девятого января*? Исправьте, пжлста.
    Ссылка
    Alexandr Golovach
      Alexandr Golovach, 09.01.2021 16:50
    +2
    В заголовке "10 января", в первом предложении статьи "девятого января*? Исправьте, пжлста.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.01.2021 17:27
    0
    Стаховському вже на його любимій траві нічого не світить, а на харді и подавно, хіба що проти цього Бернабе Салата
    Ссылка
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