Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 10 января

Десятого января в квалификационном турнире к Открытому чемпионату Австралии по теннису начнутся матчи первого круга.
В воскресенье на корты Дубая (женский турнир) и Дохи (мужской турнир) выйдут три представителя Украины.
Катарина Завацкая (№118 WTA), получившая девятый номер посева, сыграет против Клары Таусон из Дании (№152 WTA). Встреча пройдет первым запуском и начнется в 08:00 по Киеву.
Сергей Стаховский (№201 ATP) вступит в борьбу матчем против Бернабе Сапаты Миральеса (Испания, №150 ATP), которому организаторы выдали 28-й номер посева. Встреча состоится четвертым запуском после матча Филип Хоранский – Карлос Алькарас. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
Илья Марченко (№215 ATP) начнет матчем против Киммера Коппеянса (Бельгия, №175 ATP). Встреча состоится пятым запуском после матча Хироки Мория – Дастин Браун. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (женщины)
Источник — Australian Open
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