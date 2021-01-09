Стали известны соперники украинцев в квалификации Australian Open

Шесть украинцев попытаются пройти сито отбора

  • 09.01.2021 15:23
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Стали известны соперники украинцев в квалификации Australian Open
© WTA. Катарина Завацкая

Состоялась жеребьевка квалификационного раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
Отметим, что в женской сетке Украину представят четыре теннисистки, в мужской – выступят два наших представителя.
 
Матчи первого круга отбора с участием украинцев
 
Женский турнир
 
Катарина Завацкая (№118 WTA) – Клара Таусон (Дания, №152 WTA)
Леся Цуренко (№146 WTA) – Ивана Попович (Австралия, №326 WTA)
Ангелина Калинина (№163 WTA) – Пемра Озген (Турция, №212 WTA)
Дарья Снигур (№221 WTA) – Кэти Макнелли (США, №121 WTA)
 
Мужской турнир

Сергей Стаховский (№201 ATP) – Бернабе Сапата Миральес (Испания, №150 ATP)
Илья Марченко (№215 ATP) – Киммер Коппеянс (Бельгия, №175 ATP)

В этом году квалификационный турнир состоится не в Австралии. Женщины будут играть в Дубае (ОАЭ), мужчины – в Дохе (Катар). Первые матчи состоятся 10 января.

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Источник — Sport.ua

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