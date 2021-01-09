ВИДЕО. Свитолина показала, как совершает онлайн-покупки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина порадовала фанатом еще одним забавным видео. На этот раз она показала, с какой скоростью совершает онлайн-покупки.
«Онлайн-покупки похожи на...», – гласит подпись к видео.
Ранее Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби.
#life 🤷🏼♀️ pic.twitter.com/OyW2DUqMj0— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 9, 2021
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Источник — Twitter
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