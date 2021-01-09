Динамо ищет специалистов по продвижению криптовалюты

Киевляне планируют создать целую группу штатных сотрудников, занимающихся блокчейном

  • 09.01.2021 17:00
  • 347 просмотров
  • 3 комментария
Динамо ищет специалистов по продвижению криптовалюты
© UA-Football

Киевское «Динамо» в начале января объявило о начале сотрудничества с блокчейн-компанией Moonwalk, которая займется выпуском криптовалюты для болельщиков команды. 
 
По информации источника, стороны уже согласовали сотрудничество, однако столичный клуб продолжает поиск специалистов этого направления и планирует создать целую группу штатных сотрудников, занимающихся блокчейном. 
 
Создание своей криптовалюты позволит болельщикам и фанатам «Динамо» зарабатывать цифровые токены за активные действия в соцсетях. Тратить их можно будет на получение доступа к клубным VIP-мероприятиям, акционные товары и коллекционные предметы, которые будут доступны для владельцев цифровых токенов. 
 
Кроме этого, токены можно обменять на билеты на матч или лимитированную серию одежды из официального фан-шопа киевлян.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 09.01.2021 17:17
    0
    Може краще шукати клади?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 09.01.2021 17:16
    0
    Несенюка запросіть
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 09.01.2021 17:14
    0
    Создание своей криптовалюты позволит болельщикам и фанатам «Динамо» зарабатывать цифровые токены за активные действия в соцсетях
    --
    дырофани и шпрот обоготятся
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 09.01.2021 17:17
    0
    Може краще шукати клади?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 09.01.2021 17:16
    0
    Несенюка запросіть
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 09.01.2021 17:14
    0
    Создание своей криптовалюты позволит болельщикам и фанатам «Динамо» зарабатывать цифровые токены за активные действия в соцсетях
    --
    дырофани и шпрот обоготятся
    Ссылка
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