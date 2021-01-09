Динамо ищет специалистов по продвижению криптовалюты

Киевское «Динамо» в начале января объявило о начале сотрудничества с блокчейн-компанией Moonwalk, которая займется выпуском криптовалюты для болельщиков команды.
По информации источника, стороны уже согласовали сотрудничество, однако столичный клуб продолжает поиск специалистов этого направления и планирует создать целую группу штатных сотрудников, занимающихся блокчейном.
Создание своей криптовалюты позволит болельщикам и фанатам «Динамо» зарабатывать цифровые токены за активные действия в соцсетях. Тратить их можно будет на получение доступа к клубным VIP-мероприятиям, акционные товары и коллекционные предметы, которые будут доступны для владельцев цифровых токенов.
Кроме этого, токены можно обменять на билеты на матч или лимитированную серию одежды из официального фан-шопа киевлян.
Источник — Sport.ua
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дырофани и шпрот обоготятся
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дырофани и шпрот обоготятся
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