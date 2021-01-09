Снова россиянка! Стала известна следующая соперница Свитолиной

Екатерина Александрова из России (№33 WTA) стала следующей соперницей украинки Элины Свитолиной на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
Во втором круге первая ракетка России обыграла Хезер Уотсон из Великобритании (№58 WTA).
Абу-Даби. Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) – Хезер Уотсон (Великобритания) – 7:5, 6:7(9), 6:3
Свитолина и Александрова встречались один раз, победила украинка (Ролан Гаррос 2020).
Ранее Элина переиграла Веру Звонареву.
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Источник — Sport.ua
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