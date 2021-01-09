Снова россиянка! Стала известна следующая соперница Свитолиной

Первая ракетка Украины сразится против первой ракетки России

  • 09.01.2021 13:16
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Снова россиянка! Стала известна следующая соперница Свитолиной
© WTA. Екатерина Александрова и Элина Свитолина

Екатерина Александрова из России (№33 WTA) стала следующей соперницей украинки Элины Свитолиной на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
 
Во втором круге первая ракетка России обыграла Хезер Уотсон из Великобритании (№58 WTA).
 
Абу-Даби. Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) – Хезер Уотсон (Великобритания) –  7:5, 6:7(9), 6:3
 
Свитолина и Александрова встречались один раз, победила украинка (Ролан Гаррос 2020).

Ранее Элина переиграла Веру Звонареву.

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Источник — Sport.ua

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