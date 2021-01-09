Самые ожидаемые трансферы зимы-2021: Гомес, Алли, Эриксен и другие

С началом нового года в топ-лигах Европы распахнулось трансферное окно. Традиционно на зимний футбольный «Юрьев день» громких переходов случается не так уж и много, к тому же континентальный рынок все еще не очень активен из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Скорее всего, самые знаковые переходы состоятся летом. Но и нынешней зимой тоже возможны резонансные трансферы. Мы собрали топ-семь возможных переходов, которые могут быть оформлены уже совсем скоро.

Алехандро ГОМЕС, «Аталанта»

Куда: «Интер», «Рома»

После перехода из «Металлиста» в «Аталанту» аргентинский полузащитник расцвел. Гомес стал и капитаном команды из Бергамо, и очень важным игроком в структурных построениях Гасперини. Казалось, без этого полузащитника сложно представить бергамасский коллектив. Но в конце прошлого года все радикально поменялось. Алехандро не только потерял место в составе, но и вынужден тренироваться отдельно от всех.

Причина – конфликт с Гасперини. Причиной разногласий между вчера еще друзьями стало, якобы, недовольство аргентинца тактикой рулевого «Аталанты». Более того, как утверждают итальянские СМИ, в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» - «Мидтьюлланд» футболист и тренер даже подрались в раздевалке. Клубное руководство в конфликте прогнозировано заняло сторону тренера, и теперь Гомесу придется искать новую команду. Фаворитом в борьбе за 32-летнего аргентинца долго считался «Интер», но вроде бы миланцы открестились от идеи приобрести опального «фантазисту». А вот «Рома» не скрывает своего интереса к полузащитнику.

Деле АЛЛИ, «Тоттенхэм»

Куда: «ПСЖ»

Практически с первого появления Моуринью в «Тоттенхэме» отношения с уже бывшим одним из лидеров команды Алли у «Особенного» не сложились. Португалец очень оперативно отрядил футболиста сборной Англии в глубокий запас, а когда и давал шанс, выпуская на поле, опосля не гнушался публичной критики. Компромисса в данном противостоянии вряд ли стоит ждать – в первую очередь, по причине однозначной позиции сеу Жозе, который не видит Алли в основном составе.

Главным претендентом на атакующего полузащитника считается «ПСЖ». Точнее, новый тренер парижан Почеттино, который в свое время долго и успешно работал с Алли в «Тоттенхэме». Руководство «шпор» не против отпустить 24-летнего футболиста, правда, за хорошие деньги. С этим проблем быть не должно, так как у владельцев «Пари Сен-Жермен» кошелек фактически бездонный, так что уже в обозримом будущем Делле окажется на «Парк де Пренс».

Кристиан ЭРИКСЕН, «Интер»

Куда: «Тоттенхэм», «ПСЖ»

А заменить Алли в «Тоттенхэме» может бывший футболист команды Эриксен. Карьера датчанина на «Джузеппе Меацца» не заладилась с первого дня. Конте видел в полузащитнике главное связующее звено между полузащитой и атакой. В частности, Кристиан должен был стать персональным «диспетчером» для лидера нападения «сине-черных» Лукаку. Не стал. Стиль игры «Интера», тактическая схема Конте оказалась для Эриксена большой проблемой. Лидер полузащиты «Тоттенхэма» просто не вписался в новую жизнь, в новую команду. И «Интер» хочет уже в нынешнее трансферное окно избавиться от этого дорогостоящего «груза».

Вполне возможно, что Эриксен отправится обратно, в «Тоттенхэм». Но лишь в том случае, если лондонский клуб продаст Алли. Кроме «шпор», претендентами на датского плеймейкера называют «ПСЖ». И не случайно, так как возможности Кристиана хорошо знакомы наставнику парижан Почеттино, который плодотворно работал с Эриксеном в «Хотспур».

Аркадиуш МИЛИК, «Наполи»

Куда: «Ювентус», «Атлетико»

Вроде бы Милик должен был чувствовать себя вполне комфортно в Неаполе: был основным игроком, имел кредит доверия от тренеров и любовь болельщиков. Но еще прошлым летом польский форвард заявил, что контракт с «партенопеи» продолжать не намерен (договор с клубом истекает летом сего года). Причиной столь резкого решения Милика многие назвали тогда интерес к футболисту со стороны «Ювентуса». Но на тот момент интерес бессменного чемпиона Италии так и остался лишь интересом. Более того, на позицию Милика «старая синьора» приобрела Морату. Тем не менее, Аркадиуш снова отказался продлевать срок соглашения с «Наполи». Молва снова отправляет поляка в туринский клуб. Однако, помимо интереса команды Пирло, заинтересованность в Милике проявляет и «Атлетико», которому оперативно нужна замена Диего Косте.

Диего КОСТА, «Атлетико»

Куда: «Вулверхэмптон»

Некогда казавшаяся идеальной связка тренер – футболист Диего Симеоне – Диего Коста распалась. На сей счет бытует много мнений – от обычного конфликта, переросшего в противостояние, до регулярного нарушения игроком спортивного режима. Но чаще всего в прессе фигурирует версия, что натурализованный бразилец попросту уже не тянет уровень одной из лучших команд Испании, отчего и не ладит с «Эль Чоло». Так это или нет, в принципе, уже и не важно. Факт в том, что Коста заявил руководству «матрасников», что тренироваться с командой не будет и самовольно отбыл в Бразилию, где и ждет своей участи. Если бы подобное произошло год пять назад, наверняка за «бутсой» мятежного форварда выстроилась бы очередь желающих топ-клубов, которых бы не испугал скверный характер буяна. Но сейчас от бывшего топ-форварда остался лишь тот самый скверный характер. Главным претендентом на Диего Косту называют английский «Вулверхэмптон» - настоящий Клондайк для португалоговорящих.

Оливье ЖИРУ, «Челси»

Куда: «Интер», «Вест Хэм», «Марсель», МЛС

Вот ведь ирония судьбы: Жиру после перехода из «Арсенала» в «Челси» всегда считался «первым на подхвате», но это не мешало французу регулярно забивать голы в важных матчах. Тем не менее, за эти три неполные годы основным на «Стэмфорд Бридж» главный форвард сборной Франции последних лет так и не стал. Нынешний тренер «аристократов» Лэмпард продолжает делать ставку на Вернера. А Жиру очень хочет сыграть на Евро-2021, поэтому кровь из носу нуждается в игровой практике.

Скорее всего, уже в январе 34-летний нападающий покинет «Челси». Несмотря на солидный футбольный возраст, на Жиру достаточно претендентов. Поговаривают об интересе «Интера» и «Вест Хэма», хотя сам Жиру якобы хотел бы вешать бутсы на гвоздь на Родине. Высока вероятность так же его перехода за Океан.

Лука ЙОВИЧ, «Реал»

Куда: «Милан»

Летом 2019-го за 60 миллионов евро «Реал» приобрел «второго Бензема». Именно так на «Сантьяго Бернабеу» обставили покупку молодого сербского форварда. Но Йович и близко не стал заменой стареющему французскому нападающему. Более того, можно уже утверждать, что трансфер Йовича в «Мадрид» - одно из самых провальных приобретений «сливочных» за последние годы. Зидан давал шанс Луке, но тот его не использовал. В Испании уверены, что «перевоспитывать» Йовича «королевский клуб» не будет. Более того, якобы мадридцы уже свыклись с мыслью, что толку с серба не будет, и чтобы хоть как-то покрыть расходы на его приобретение, от него нужно избавляться как можно быстрее.

Главным претендентом на приобретение 23-летнего форварда называют «Милан», борющийся за скудетто в нынешнем сезоне серии А. По утверждениям итальянской прессы, Йович в «россо-нери» должен стать заменой легендарному Ибрагимовичу, который в конце сезона покинет команду.