Сельта – Вильярреал – 0:4. Видео голов и обзор матча

В матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» на выезде разгромил «Сельту» со счетом 4:0.
События матча
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Нино (Вильярреал).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзес Гомес (Вильярреал).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
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Источник — MEGOGO
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