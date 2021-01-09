Отгрузили четыре. Вильярреал разгромил Сельту и вошел в топ-3 Ла Лиги

8 января состоялся стартовый матч 18-го тура Ла Лиги.
«Вильярреал» на выезде разгромил «Сельту» (4:0), забив все 4 гола в первой трети матча, и вошел в топ-3 Ла Лиги.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (38), «Реал» (36), «Вильярреал» (32), «Барселона» (31), «Реал Сосьедад» (30), «Севилья» (27).
Ла Лига. 18-й тур
«Сельта» – «Вильярреал» – 0:4
Голы: Морено, 5, Мойсес Гомес, 14, Парехо, 19, Ниньо, 31.
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Мурильо, Суарес, Окай Йокушлу, Баэса (Холсгроув, 46), Бельтран (Гонсалес, 73), Мина, Мендес.
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Педраса (Хауме Коста, 86), Пау Торрес, Парехо, Капуэ (Чиквуэзе, 66), Тригерос (Коклен, 86), Мойсес Гомес (Бакка, 79), Морено, Ниньо (Пино, 66).
Предупреждение: Мендес, 58.
Судья: Эстрада Фернандес.
8 января. Виго. Стадион «Балаидос».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.