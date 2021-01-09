18-й тур
Сельта
0 : 4
Вильярреал
08.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Отгрузили четыре. Вильярреал разгромил Сельту и вошел в топ-3 Ла Лиги

8 января состоялся стартовый матч 18-го тура чемпионата Испании

  • 09.01.2021 00:14
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Отгрузили четыре. Вильярреал разгромил Сельту и вошел в топ-3 Ла Лиги
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8 января состоялся стартовый матч 18-го тура Ла Лиги.

«Вильярреал» на выезде разгромил «Сельту» (4:0), забив все 4 гола в первой трети матча, и вошел в топ-3 Ла Лиги.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (38), «Реал» (36), «Вильярреал» (32), «Барселона» (31), «Реал Сосьедад» (30), «Севилья» (27).

Ла Лига. 18-й тур

«Сельта» – «Вильярреал» – 0:4

Голы: Морено, 5, Мойсес Гомес, 14, Парехо, 19, Ниньо, 31.

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Мурильо, Суарес, Окай Йокушлу, Баэса (Холсгроув, 46), Бельтран (Гонсалес, 73), Мина, Мендес.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Педраса (Хауме Коста, 86), Пау Торрес, Парехо, Капуэ (Чиквуэзе, 66), Тригерос (Коклен, 86), Мойсес Гомес (Бакка, 79), Морено, Ниньо (Пино, 66).

Предупреждение: Мендес, 58.

Судья: Эстрада Фернандес.

8 января. Виго. Стадион «Балаидос».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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