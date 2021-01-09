Ультрас Оболони: Сопротивляться трансферу игравшего в «ЛНР» Лобова не будем

Ультрас киевской «Оболони» высказали свою позицию относительно трансфера защитника Алексея Лобова, который играл за клубы чемпионата «ЛНР» с 2014 по 2016 год.
«Накануне нового года, 31 декабря, ребята из «Оболонь Ультрас» вместе с игроками клуба посетили Главный военный клинический госпиталь в Киеве. Благодаря клубу и игрокам привезли немного полезного и вкусного под новый год. От клуба ездил наш атташе Александр Кравченко, Саша Батальский, Назар и новичок команды - Алексей Лобов.
Кстати о Лобове. Игрок пока более известен тем, что в своей трудовой биографии имеет несколько довольно сомнительных команд из чемпионата одной из «республик» на Востоке Украины. Именно поэтому в прошлом году был скандал, когда его пытались подписать в Житомире.
Как мы относимся к этому факту? Отрицательно.
Но. Мы встречались с Алексеем, встречались с Пал Санычем Яковенко. Много общались. О взглядах, о семейных обстоятельствах. Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде.
Лобов оказался нормальным парнем, а единственное, в чем его можно обвинить – это то, что родившись под Алчевском и занимаясь футболом в местной ДЮСШ, он в 17 лет не смог сразу выехать с оккупации. Остался, играл какое-то время в футбол, при первой возможности выехал и начал профессиональную карьеру в Краматорске. Затем были матчи за Студенческую сборную Украины (из-за чего он уже имеет проблемы «там»), контракт с «Колосом», аренда в Краматорск.
Можно, конечно, говорить, что многие в 17 лет уже шли на войну добровольцами, но давайте реально смотреть на вещи. Собственно, нашу инициативу с госпиталем с радостью поддержали, что в клубе, что сам Лобов.
Подытоживая. Этот игрок нужен клубу, а он сам очень хочет играть за «Оболонь». Мы, не одобряя такое игровое прошлое Лобова, тем не менее не будем сопротивляться этому переходу и желаем игрой доказать все сказанное на тех встречах», - сказано в заявлении ультрас «Оболони».
Источник — Facebook
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Коммунарск и Алчевск это один и тот же город
Тим більше нам не відомо обставин
Тим більше нам не відомо обставин
Но если они сюда переедут нам срочно надо созывать СНБО и решать как так они там работали имеют ли они право работать тут.
Вы только никому не говорите спорт.юа это страшная тайна
Доречі в нас товарообіг самий більший на зараз з ними в порівнянні з усіх країн.
Тільки можновладці не пивко попивають а гарне вино.
І ставляться до нас як к тваринам.
А ви не зупиняйтеся кидайте на пацана гівно так щоб на весь сайт смерділо.
Ви ж свідком мабуть були розмови ультрас,так?
Но...как то не приятно написано - что основной аргумент " Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде."...а уже все доводы от этого пляшут.....спросите тренера, а Дзюба ему не нужен в команде?
Или может теракт совершал, или мост взрывал?
Я не люблю красиво писать, поэтому скажите нахера нам тогда по всем телеканалам говорить, мы хотим вернуть людей, а?
Может не надо Луганск и Донецк возвращать?
І ше одно адмін сайту Оболонь повидаляв всі коменти проти Лобова і заблокував можливість висловити свої думки! Така позиція нагадує цензуру в РФ, коли слово проти звучати не має. Позоріще повне!!!
Но...как то не приятно написано - что основной аргумент " Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде."...а уже все доводы от этого пляшут.....спросите тренера, а Дзюба ему не нужен в команде?
І ше одно адмін сайту Оболонь повидаляв всі коменти проти Лобова і заблокував можливість висловити свої думки! Така позиція нагадує цензуру в РФ, коли слово проти звучати не має. Позоріще повне!!!
Доречі в нас товарообіг самий більший на зараз з ними в порівнянні з усіх країн.
Тільки можновладці не пивко попивають а гарне вино.
І ставляться до нас як к тваринам.
А ви не зупиняйтеся кидайте на пацана гівно так щоб на весь сайт смерділо.
Ви ж свідком мабуть були розмови ультрас,так?
І ше одно адмін сайту Оболонь повидаляв всі коменти проти Лобова і заблокував можливість висловити свої думки! Така позиція нагадує цензуру в РФ, коли слово проти звучати не має. Позоріще повне!!!
І ше одно адмін сайту Оболонь повидаляв всі коменти проти Лобова і заблокував можливість висловити свої думки! Така позиція нагадує цензуру в РФ, коли слово проти звучати не має. Позоріще повне!!!
І ше одно адмін сайту Оболонь повидаляв всі коменти проти Лобова і заблокував можливість висловити свої думки! Така позиція нагадує цензуру в РФ, коли слово проти звучати не має. Позоріще повне!!!
Доречі в нас товарообіг самий більший на зараз з ними в порівнянні з усіх країн.
Тільки можновладці не пивко попивають а гарне вино.
І ставляться до нас як к тваринам.
А ви не зупиняйтеся кидайте на пацана гівно так щоб на весь сайт смерділо.
Ви ж свідком мабуть були розмови ультрас,так?
Но...как то не приятно написано - что основной аргумент " Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде."...а уже все доводы от этого пляшут.....спросите тренера, а Дзюба ему не нужен в команде?
Или может теракт совершал, или мост взрывал?
Я не люблю красиво писать, поэтому скажите нахера нам тогда по всем телеканалам говорить, мы хотим вернуть людей, а?
Может не надо Луганск и Донецк возвращать?
Доречі в нас товарообіг самий більший на зараз з ними в порівнянні з усіх країн.
Тільки можновладці не пивко попивають а гарне вино.
І ставляться до нас як к тваринам.
А ви не зупиняйтеся кидайте на пацана гівно так щоб на весь сайт смерділо.
Ви ж свідком мабуть були розмови ультрас,так?
Тим більше нам не відомо обставин
Но...как то не приятно написано - что основной аргумент " Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде."...а уже все доводы от этого пляшут.....спросите тренера, а Дзюба ему не нужен в команде?
Коммунарск и Алчевск это один и тот же город
Тим більше нам не відомо обставин
І ше одно адмін сайту Оболонь повидаляв всі коменти проти Лобова і заблокував можливість висловити свої думки! Така позиція нагадує цензуру в РФ, коли слово проти звучати не має. Позоріще повне!!!
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