Ультрас Оболони: Сопротивляться трансферу игравшего в «ЛНР» Лобова не будем

Болельщики клуба высказали свою позицию относительно скандального новичка

  • 09.01.2021 10:10
  • 2431 просмотр
  • 19 комментариев
Ультрас Оболони: Сопротивляться трансферу игравшего в «ЛНР» Лобова не будем
© ФК Оболонь Киев. Алексей Лобов

Ультрас киевской «Оболони» высказали свою позицию относительно трансфера защитника Алексея Лобова, который играл за клубы чемпионата «ЛНР» с 2014 по 2016 год.

«Накануне нового года, 31 декабря, ребята из «Оболонь Ультрас» вместе с игроками клуба посетили Главный военный клинический госпиталь в Киеве. Благодаря клубу и игрокам привезли немного полезного и вкусного под новый год. От клуба ездил наш атташе Александр Кравченко, Саша Батальский, Назар и новичок команды - Алексей Лобов.

Кстати о Лобове. Игрок пока более известен тем, что в своей трудовой биографии имеет несколько довольно сомнительных команд из чемпионата одной из «республик» на Востоке Украины. Именно поэтому в прошлом году был скандал, когда его пытались подписать в Житомире.

Как мы относимся к этому факту? Отрицательно.

Но. Мы встречались с Алексеем, встречались с Пал Санычем Яковенко. Много общались. О взглядах, о семейных обстоятельствах. Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде.

Лобов оказался нормальным парнем, а единственное, в чем его можно обвинить – это то, что родившись под Алчевском и занимаясь футболом в местной ДЮСШ, он в 17 лет не смог сразу выехать с оккупации. Остался, играл какое-то время в футбол, при первой возможности выехал и начал профессиональную карьеру в Краматорске. Затем были матчи за Студенческую сборную Украины (из-за чего он уже имеет проблемы «там»), контракт с «Колосом», аренда в Краматорск.

Можно, конечно, говорить, что многие в 17 лет уже шли на войну добровольцами, но давайте реально смотреть на вещи. Собственно, нашу инициативу с госпиталем с радостью поддержали, что в клубе, что сам Лобов.

Подытоживая. Этот игрок нужен клубу, а он сам очень хочет играть за «Оболонь». Мы, не одобряя такое игровое прошлое Лобова, тем не менее не будем сопротивляться этому переходу и желаем игрой доказать все сказанное на тех встречах», - сказано в заявлении ультрас «Оболони».

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 09.01.2021 11:19
    0
    Maximus, 09.01.2021 11:01
    Не суди да не судим будешь. Я знаю многих людей, которые сейчас живут в оккупации и они заложники ситуации. Эти люди всё прекрасно понимают, ненавидят оккупационную власть и всё, что с этим связано. Нам легко судить о том, что бы им делать, а что нет. Там молодых пацанов, которые вызывают хоть малейшее подозрение сразу кидают на яму. У нас во власти сейчас сидит сплошь российская агентура и коллаборанты, а мы тратим свою энергию не против тех, кто этого заслуживает
    Ще скажи, що цей чувак спілкується не зауральсьео-собачим язиком і абсолютно вороже ставиться до рАссєї....
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 09.01.2021 11:18
    0
    Це ж які погані справи в клубі, якщо в якості підсилення підписують таке л@йно (і в спортивному, і в моральному плані) ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.01.2021 11:12
    0
    Tellur, 09.01.2021 11:08
    Это он родился в Алчевске, а его родители - в Коммунарске. И это их надо было бросить. Решиться на это.
    Чувак дай ухо я кое что тебе шепну.
    Коммунарск и Алчевск это один и тот же город
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 09.01.2021 11:08
    0
    Maximus, 09.01.2021 11:01
    Не суди да не судим будешь. Я знаю многих людей, которые сейчас живут в оккупации и они заложники ситуации. Эти люди всё прекрасно понимают, ненавидят оккупационную власть и всё, что с этим связано. Нам легко судить о том, что бы им делать, а что нет. Там молодых пацанов, которые вызывают хоть малейшее подозрение сразу кидают на яму. У нас во власти сейчас сидит сплошь российская агентура и коллаборанты, а мы тратим свою энергию не против тех, кто этого заслуживает
    Это он родился в Алчевске, а его родители - в Коммунарске. И это их надо было бросить. Решиться на это.
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 09.01.2021 11:06
    +1
    Yelsss, 09.01.2021 10:53
    Все правельно,кожна людина має право на помилку(тим більше в юному віці) головне її визнати.
    Тим більше нам не відомо обставин
    Что любопытно, прошлым летом Лобов перебрался в Ковалевку как раз из Краматорска, подписав полноценный контракт с представителем Favbet-лиги.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 09.01.2021 11:02
    +2
    Тупий піар від керівництва Оболоні, накидають на вентилятор щоб про клуб говорили. Краще б в Вереса вчились як треба піарити клуб.
    Ссылка
    Maximus
      Maximus, 09.01.2021 11:01
    +1
    Не суди да не судим будешь. Я знаю многих людей, которые сейчас живут в оккупации и они заложники ситуации. Эти люди всё прекрасно понимают, ненавидят оккупационную власть и всё, что с этим связано. Нам легко судить о том, что бы им делать, а что нет. Там молодых пацанов, которые вызывают хоть малейшее подозрение сразу кидают на яму. У нас во власти сейчас сидит сплошь российская агентура и коллаборанты, а мы тратим свою энергию не против тех, кто этого заслуживает
    Ссылка
    Yelsss
      Yelsss, 09.01.2021 10:53
    0
    Все правельно,кожна людина має право на помилку(тим більше в юному віці) головне її визнати.
    Тим більше нам не відомо обставин
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.01.2021 10:47
    -2
    dudigo78, 09.01.2021 10:46
    Тому що до війни наш товарообіг з рф був 55% від всієї економіки. Ви хотіли, щоб країна перетворилась на Зімбабве?. Це вина усіх попередніх урядів, що так і не диверсифікували наші економічні зв'язки. А так, якщо б тоді повністю розірвали всі економічні зв'язки, то рф особливо би не постраждала, а от ми тут би не сиділи і не писали, бо такої країни як Україна вже б не існувало
    Не надо просто из людей дебилов делать рассказывать об ,остаточном прощавай
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.01.2021 10:46
    -7
    dudigo78, 09.01.2021 10:46
    Тому що до війни наш товарообіг з рф був 55% від всієї економіки. Ви хотіли, щоб країна перетворилась на Зімбабве?. Це вина усіх попередніх урядів, що так і не диверсифікували наші економічні зв'язки. А так, якщо б тоді повністю розірвали всі економічні зв'язки, то рф особливо би не постраждала, а от ми тут би не сиділи і не писали, бо такої країни як Україна вже б не існувало
    Наша страна хуже уже Зимбабве
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.01.2021 10:46
    -2
    Есть страшная тайна, там есть ещё продавцы сантехники слесари дворники строители пожарные медики учителя они тоже там представляете работают.
    Но если они сюда переедут нам срочно надо созывать СНБО и решать как так они там работали имеют ли они право работать тут.
    Вы только никому не говорите спорт.юа это страшная тайна
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.01.2021 10:46
    +2
    Trasher311987, 09.01.2021 10:29
    В цей час коли дуже багато було поранених та загиблих, Українські можновладці торгували з Росією як не а чому не бувало.
    Доречі в нас товарообіг самий більший на зараз з ними в порівнянні з усіх країн.
    Тільки можновладці не пивко попивають а гарне вино.
    І ставляться до нас як к тваринам.
    А ви не зупиняйтеся кидайте на пацана гівно так щоб на весь сайт смерділо.
    Ви ж свідком мабуть були розмови ультрас,так?
    Тому що до війни наш товарообіг з рф був 55% від всієї економіки. Ви хотіли, щоб країна перетворилась на Зімбабве?. Це вина усіх попередніх урядів, що так і не диверсифікували наші економічні зв'язки. А так, якщо б тоді повністю розірвали всі економічні зв'язки, то рф особливо би не постраждала, а от ми тут би не сиділи і не писали, бо такої країни як Україна вже б не існувало
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.01.2021 10:43
    +3
    Yura Юрий, 09.01.2021 10:39
    ну ок, будем считать, что он "сбежал" от них. Мог же уехать и в Рашку....
    Но...как то не приятно написано - что основной аргумент " Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде."...а уже все доводы от этого пляшут.....спросите тренера, а Дзюба ему не нужен в команде?
    Ок, а Лобов убивал?
    Или может теракт совершал, или мост взрывал?
    Я не люблю красиво писать, поэтому скажите нахера нам тогда по всем телеканалам говорить, мы хотим вернуть людей, а?
    Может не надо Луганск и Донецк возвращать?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.01.2021 10:42
    +2
    Ультрас Оболони звучит как бомж трезвенник.
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 09.01.2021 10:39
    0
    Ярослав Скориков, 09.01.2021 10:16
    У період із 2015 по 2016 роки бойові втрати ЗС України склали: 2171 воїн загинув і близько 7000 поранено!!!! Саме в цей час оцей чувак, це непорозуміння на прізвище Лобов, грав в чемпіонаті т.зв., ЛНР, радуючи терористів, які після вбивства українців попивали пивко на стадіоні десь в окупованому Луганську... Не позорьтеся таким конченим трансфером! Ганьба....
    І ше одно адмін сайту Оболонь повидаляв всі коменти проти Лобова і заблокував можливість висловити свої думки! Така позиція нагадує цензуру в РФ, коли слово проти звучати не має. Позоріще повне!!!
    Зинченко перешёл в Уфу 12 февраля 2015, Через несколько дней "Украинские атаманы" боксировали в Волгограде... и тп. Напиши и про это.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 09.01.2021 10:39
    +1
    nabooo, 09.01.2021 10:33
    С одной стороны, можно понять парня, если он действительно не мог выехать из оккупации, но нужно было играть, чтобы получить шанс свалить. Это молодой пацан, и тот факт, что он не повелся на пропаганду сепаров и уехал на Родину - положительно о нем говорит. С другой стороны, теперь любой футболист из этих дыр сможет поехать к нам, ссылаясь на данный прецедент, и говорить, что он просто не мог выехать и вообще спортвнеполитики. Сложная история, в общем.
    ну ок, будем считать, что он "сбежал" от них. Мог же уехать и в Рашку....
    Но...как то не приятно написано - что основной аргумент " Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде."...а уже все доводы от этого пляшут.....спросите тренера, а Дзюба ему не нужен в команде?
    Ссылка
    nabooo
      nabooo, 09.01.2021 10:33
    +7
    С одной стороны, можно понять парня, если он действительно не мог выехать из оккупации, но нужно было играть, чтобы получить шанс свалить. Это молодой пацан, и тот факт, что он не повелся на пропаганду сепаров и уехал на Родину - положительно о нем говорит. С другой стороны, теперь любой футболист из этих дыр сможет поехать к нам, ссылаясь на данный прецедент, и говорить, что он просто не мог выехать и вообще спортвнеполитики. Сложная история, в общем.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.01.2021 10:29
    +4
    Ярослав Скориков, 09.01.2021 10:16
    У період із 2015 по 2016 роки бойові втрати ЗС України склали: 2171 воїн загинув і близько 7000 поранено!!!! Саме в цей час оцей чувак, це непорозуміння на прізвище Лобов, грав в чемпіонаті т.зв., ЛНР, радуючи терористів, які після вбивства українців попивали пивко на стадіоні десь в окупованому Луганську... Не позорьтеся таким конченим трансфером! Ганьба....
    І ше одно адмін сайту Оболонь повидаляв всі коменти проти Лобова і заблокував можливість висловити свої думки! Така позиція нагадує цензуру в РФ, коли слово проти звучати не має. Позоріще повне!!!
    В цей час коли дуже багато було поранених та загиблих, Українські можновладці торгували з Росією як не а чому не бувало.
    Доречі в нас товарообіг самий більший на зараз з ними в порівнянні з усіх країн.
    Тільки можновладці не пивко попивають а гарне вино.
    І ставляться до нас як к тваринам.
    А ви не зупиняйтеся кидайте на пацана гівно так щоб на весь сайт смерділо.
    Ви ж свідком мабуть були розмови ультрас,так?
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 09.01.2021 10:16
    +7
    У період із 2015 по 2016 роки бойові втрати ЗС України склали: 2171 воїн загинув і близько 7000 поранено!!!! Саме в цей час оцей чувак, це непорозуміння на прізвище Лобов, грав в чемпіонаті т.зв., ЛНР, радуючи терористів, які після вбивства українців попивали пивко на стадіоні десь в окупованому Луганську... Не позорьтеся таким конченим трансфером! Ганьба....
    І ше одно адмін сайту Оболонь повидаляв всі коменти проти Лобова і заблокував можливість висловити свої думки! Така позиція нагадує цензуру в РФ, коли слово проти звучати не має. Позоріще повне!!!
    Ссылка
    nabooo
      nabooo, 09.01.2021 10:33
    +7
    С одной стороны, можно понять парня, если он действительно не мог выехать из оккупации, но нужно было играть, чтобы получить шанс свалить. Это молодой пацан, и тот факт, что он не повелся на пропаганду сепаров и уехал на Родину - положительно о нем говорит. С другой стороны, теперь любой футболист из этих дыр сможет поехать к нам, ссылаясь на данный прецедент, и говорить, что он просто не мог выехать и вообще спортвнеполитики. Сложная история, в общем.
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 09.01.2021 10:16
    +7
    У період із 2015 по 2016 роки бойові втрати ЗС України склали: 2171 воїн загинув і близько 7000 поранено!!!! Саме в цей час оцей чувак, це непорозуміння на прізвище Лобов, грав в чемпіонаті т.зв., ЛНР, радуючи терористів, які після вбивства українців попивали пивко на стадіоні десь в окупованому Луганську... Не позорьтеся таким конченим трансфером! Ганьба....
    І ше одно адмін сайту Оболонь повидаляв всі коменти проти Лобова і заблокував можливість висловити свої думки! Така позиція нагадує цензуру в РФ, коли слово проти звучати не має. Позоріще повне!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.01.2021 10:29
    +4
    Ярослав Скориков, 09.01.2021 10:16
    У період із 2015 по 2016 роки бойові втрати ЗС України склали: 2171 воїн загинув і близько 7000 поранено!!!! Саме в цей час оцей чувак, це непорозуміння на прізвище Лобов, грав в чемпіонаті т.зв., ЛНР, радуючи терористів, які після вбивства українців попивали пивко на стадіоні десь в окупованому Луганську... Не позорьтеся таким конченим трансфером! Ганьба....
    І ше одно адмін сайту Оболонь повидаляв всі коменти проти Лобова і заблокував можливість висловити свої думки! Така позиція нагадує цензуру в РФ, коли слово проти звучати не має. Позоріще повне!!!
    В цей час коли дуже багато було поранених та загиблих, Українські можновладці торгували з Росією як не а чому не бувало.
    Доречі в нас товарообіг самий більший на зараз з ними в порівнянні з усіх країн.
    Тільки можновладці не пивко попивають а гарне вино.
    І ставляться до нас як к тваринам.
    А ви не зупиняйтеся кидайте на пацана гівно так щоб на весь сайт смерділо.
    Ви ж свідком мабуть були розмови ультрас,так?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.01.2021 10:43
    +3
    Yura Юрий, 09.01.2021 10:39
    ну ок, будем считать, что он "сбежал" от них. Мог же уехать и в Рашку....
    Но...как то не приятно написано - что основной аргумент " Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде."...а уже все доводы от этого пляшут.....спросите тренера, а Дзюба ему не нужен в команде?
    Ок, а Лобов убивал?
    Или может теракт совершал, или мост взрывал?
    Я не люблю красиво писать, поэтому скажите нахера нам тогда по всем телеканалам говорить, мы хотим вернуть людей, а?
    Может не надо Луганск и Донецк возвращать?
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 09.01.2021 11:02
    +2
    Тупий піар від керівництва Оболоні, накидають на вентилятор щоб про клуб говорили. Краще б в Вереса вчились як треба піарити клуб.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.01.2021 10:46
    +2
    Trasher311987, 09.01.2021 10:29
    В цей час коли дуже багато було поранених та загиблих, Українські можновладці торгували з Росією як не а чому не бувало.
    Доречі в нас товарообіг самий більший на зараз з ними в порівнянні з усіх країн.
    Тільки можновладці не пивко попивають а гарне вино.
    І ставляться до нас як к тваринам.
    А ви не зупиняйтеся кидайте на пацана гівно так щоб на весь сайт смерділо.
    Ви ж свідком мабуть були розмови ультрас,так?
    Тому що до війни наш товарообіг з рф був 55% від всієї економіки. Ви хотіли, щоб країна перетворилась на Зімбабве?. Це вина усіх попередніх урядів, що так і не диверсифікували наші економічні зв'язки. А так, якщо б тоді повністю розірвали всі економічні зв'язки, то рф особливо би не постраждала, а от ми тут би не сиділи і не писали, бо такої країни як Україна вже б не існувало
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.01.2021 10:42
    +2
    Ультрас Оболони звучит как бомж трезвенник.
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 09.01.2021 11:06
    +1
    Yelsss, 09.01.2021 10:53
    Все правельно,кожна людина має право на помилку(тим більше в юному віці) головне її визнати.
    Тим більше нам не відомо обставин
    Что любопытно, прошлым летом Лобов перебрался в Ковалевку как раз из Краматорска, подписав полноценный контракт с представителем Favbet-лиги.
    Ссылка
    Maximus
      Maximus, 09.01.2021 11:01
    +1
    Не суди да не судим будешь. Я знаю многих людей, которые сейчас живут в оккупации и они заложники ситуации. Эти люди всё прекрасно понимают, ненавидят оккупационную власть и всё, что с этим связано. Нам легко судить о том, что бы им делать, а что нет. Там молодых пацанов, которые вызывают хоть малейшее подозрение сразу кидают на яму. У нас во власти сейчас сидит сплошь российская агентура и коллаборанты, а мы тратим свою энергию не против тех, кто этого заслуживает
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 09.01.2021 10:39
    +1
    nabooo, 09.01.2021 10:33
    С одной стороны, можно понять парня, если он действительно не мог выехать из оккупации, но нужно было играть, чтобы получить шанс свалить. Это молодой пацан, и тот факт, что он не повелся на пропаганду сепаров и уехал на Родину - положительно о нем говорит. С другой стороны, теперь любой футболист из этих дыр сможет поехать к нам, ссылаясь на данный прецедент, и говорить, что он просто не мог выехать и вообще спортвнеполитики. Сложная история, в общем.
    ну ок, будем считать, что он "сбежал" от них. Мог же уехать и в Рашку....
    Но...как то не приятно написано - что основной аргумент " Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде."...а уже все доводы от этого пляшут.....спросите тренера, а Дзюба ему не нужен в команде?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 09.01.2021 11:19
    0
    Maximus, 09.01.2021 11:01
    Не суди да не судим будешь. Я знаю многих людей, которые сейчас живут в оккупации и они заложники ситуации. Эти люди всё прекрасно понимают, ненавидят оккупационную власть и всё, что с этим связано. Нам легко судить о том, что бы им делать, а что нет. Там молодых пацанов, которые вызывают хоть малейшее подозрение сразу кидают на яму. У нас во власти сейчас сидит сплошь российская агентура и коллаборанты, а мы тратим свою энергию не против тех, кто этого заслуживает
    Ще скажи, що цей чувак спілкується не зауральсьео-собачим язиком і абсолютно вороже ставиться до рАссєї....
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 09.01.2021 11:18
    0
    Це ж які погані справи в клубі, якщо в якості підсилення підписують таке л@йно (і в спортивному, і в моральному плані) ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.01.2021 11:12
    0
    Tellur, 09.01.2021 11:08
    Это он родился в Алчевске, а его родители - в Коммунарске. И это их надо было бросить. Решиться на это.
    Чувак дай ухо я кое что тебе шепну.
    Коммунарск и Алчевск это один и тот же город
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 09.01.2021 11:08
    0
    Maximus, 09.01.2021 11:01
    Не суди да не судим будешь. Я знаю многих людей, которые сейчас живут в оккупации и они заложники ситуации. Эти люди всё прекрасно понимают, ненавидят оккупационную власть и всё, что с этим связано. Нам легко судить о том, что бы им делать, а что нет. Там молодых пацанов, которые вызывают хоть малейшее подозрение сразу кидают на яму. У нас во власти сейчас сидит сплошь российская агентура и коллаборанты, а мы тратим свою энергию не против тех, кто этого заслуживает
    Это он родился в Алчевске, а его родители - в Коммунарске. И это их надо было бросить. Решиться на это.
    Ссылка
    Yelsss
      Yelsss, 09.01.2021 10:53
    0
    Все правельно,кожна людина має право на помилку(тим більше в юному віці) головне її визнати.
    Тим більше нам не відомо обставин
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    Tellur
    online
      Tellur, 09.01.2021 10:39
    0
    Ярослав Скориков, 09.01.2021 10:16
    У період із 2015 по 2016 роки бойові втрати ЗС України склали: 2171 воїн загинув і близько 7000 поранено!!!! Саме в цей час оцей чувак, це непорозуміння на прізвище Лобов, грав в чемпіонаті т.зв., ЛНР, радуючи терористів, які після вбивства українців попивали пивко на стадіоні десь в окупованому Луганську... Не позорьтеся таким конченим трансфером! Ганьба....
    І ше одно адмін сайту Оболонь повидаляв всі коменти проти Лобова і заблокував можливість висловити свої думки! Така позиція нагадує цензуру в РФ, коли слово проти звучати не має. Позоріще повне!!!
    Зинченко перешёл в Уфу 12 февраля 2015, Через несколько дней "Украинские атаманы" боксировали в Волгограде... и тп. Напиши и про это.
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