В воскресенье, 10-го января, в Турине на стадионе «Альянц» в рамках матча 17-го тура чемпионата Италии местный «Ювентус» примет «Сассуоло».

Игра соседей по турнирной таблице. «Ювентус» перед этим туром идет четвертым, а «Сассуоло» пятым. От хозяев все ждали лучшего результата и борьбы за чемпионство, а вот гости продолжают удивлять и быть достаточно высоко, как для себя. В этом и есть главная «фишка» матча.

«Ювентус»

Туринцы после не совсем удачного старта, когда было потеряно много очков, потихоньку возвращает былую форму и догоняет лидеров. Правда, команда Андреа Пирло достаточно нестабильна. В последних семи матчах Серии А «Ювентус» добыл пять побед, но при этом разгромно дома уступил «Фиорентине». Отсюда и текущая четвертая позиция в таблице с семиочковым отставанием от лидирующего «Милана». Все привыкли видеть «Старую синьору» на первом месте, однако в этом сезоне «зебрам» явно придется потрудиться, чтобы добыть Скудетто.

Уже через три дня после этого матча «Ювентусу» предстоит поединок против «Дженоа» в Кубке Италии, а 20 января «черно-белые» сразятся с «Наполи» в борьбе за Суперкубок страны. В середине февраля стартует плей-офф Лиги чемпионов, где «Юве» сыграет против «Порту». У команды из Турина очень плотный график и погнаться за всеми трофеями будет очень сложно.

Проблем «Юве» накануне этого матча добавил коронавирус. Положительный тест сдали Алекс Сандро, Маттейс Де Лигт и Хуан Куадрадо. А если добавить к ним травмированного Альваро Морату, то потери выглядят очень серьезными.

«Сассуоло»

«Черно-зеленые» в текущем сезоне многих удивляют. Команда Роберто Де Дзерби не только показывает хороший футбол, но и добывает результат. Стартовал «Сассуоло» очень удачно, а сейчас уже победы чередуются с поражениями. В последних пяти матчах «нераверди» добыли две победы, дважды проиграли и один раз сыграли вничью. Сейчас команда из провинции Модена идет пятой и имеет в своем активе 29 очков. Разница мячей – 29:23. Очень хороший показатель для «Сассуоло». Думается, что команда вполне сможет побороться за место в еврокубках.

Лидерами команды являются Доменико Берарди и Франческо Капуто, которые на двоих забили 13 мячей и сделали семь результативных передач. Однако Берарди в этой игре принять участие не сможет. Также команде Де Дзерби не помогут травмированные Федерико Риччи и Филиппо Романья.

История встреч

«Ювентус» и «Сассуоло» провели между собой в общей сложности 15 матчей. «Сассуоло» добыл лишь одну победу, а вот «Ювентус» праздновал успех 11 раз. Еще три игры завершились вничью. 36:11 – разница забитых и пропущенных в пользу «Ювентуса».

В прошлом сезоне соперники дважды сыграли вничью. При этом, матчи получились результативными – 2:2 и 3:3.

Ориентировочные составы:

«Ювентус»: Щенсный, Демираль, Бонуччи, Кьеллини, Данило, Кьеза, Рабьо, Рэмзи, Артур, Роналду, Дибала.

«Сассуоло»: Консильи, Мюлдюр, Айхан, Феррари, Рожерио, Маньянелли, Локателли, Джуричич, Бога, Дефрель, Капуто.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 5.50 по линии Parimatch.

10 января, воскресенье