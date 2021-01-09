Вест Хэм может подписать Жиру

Французский форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру может перейти в «Вест Хэм», который ищет усиление в линию нападения.
Сам Жиру, который летом 2021 года станет свободным агентом, может быть заинтересован в уходе из «Челси», при этом оставшись в Лондоне.
Отметим, что в этом сезоне Жиру провел 15 матчей за «Челси» и забил 9 мячей.
Ранее сообщалось, что конкурент Ярмоленко перешел из «Вест Хэма» в «Вест Бромвич».
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Источник — Eurosport
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