Новый Погба. 17-летний талант впервые попал в заявку Барселоны

17-летний полузащитник Илайш Мориба впервые попал в заявку основной команды каталонской Барселоны.

В предстоящем матче испанской Примеры против «Гранады» каталонцам из-за травм не помогут Ансу Фати, Жерар Пике, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо, так что у Мориба есть шанс даже дебютировать.

Молодого игрока называют новым Полем Погба. Он считается одним из наиболее талантливых воспитанников академии каталонцев.

Матч «Гранада» – «Барселона» состоится в субботу, 9 января. Начало в 19:30 по Киеву.