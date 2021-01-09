Новый Погба. 17-летний талант впервые попал в заявку Барселоны

Илайш Мориба может дебютировать за каталонцев в матче с «Гранадой»

  • 09.01.2021 08:32
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Новый Погба. 17-летний талант впервые попал в заявку Барселоны
© ФК Барселона. Илайш Мориба

17-летний полузащитник Илайш Мориба впервые попал в заявку основной команды каталонской Барселоны.

В предстоящем матче испанской Примеры против «Гранады» каталонцам из-за травм не помогут Ансу Фати, Жерар Пике, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо, так что у Мориба есть шанс даже дебютировать.

Молодого игрока называют новым Полем Погба. Он считается одним из наиболее талантливых воспитанников академии каталонцев.

Матч «Гранада» – «Барселона» состоится в субботу, 9 января. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — ФК Барселона

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