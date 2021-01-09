Рома – Интер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 17-го тура Серии А

  • 09.01.2021 05:51
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Рома – Интер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
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Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 17-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Интер»:

«В Италии все очень интересно, потому что накануне «Милан» и «Интер» проиграли. К миланским командам подтянулись конкуренты. Я скажу парадоксальную вещь: за чемпионство будут бороться «Интер» и «Ювентус». Вы скажете: «Как же так? «Милан» идет на первом месте!». Я согласен, команда Стефано Пиоли прилично играет. Просто у «Интера» и «Ювентуса» самые сильные составы. У них по два составы, и они располагают высококлассными игроками. У них много игроков топ-уровня. У «Ювентуса» это Роналду и другие звезды, а у «Интера» связка Лукаку – Мартинес, против которой очень сложно играть. «Интер» забил больше всех мячей в Серии А – 41! 

«Рома» в шести предыдущих матчах пять раз победила, один раз они уступили «Аталанте» (1:4). Фонсека сбалансировал состав. У римлян целая группа игроков хорошего уровня. Мхитарян сейчас один из лидеров команды наравне с Джеко, Пеллегрини, Пересом, Майоралем. У «Ромы» нет таких звезд, как у «Интера» и «Ювентуса». Но это добротная команда, футболисты там очень высокого уровня. Но, когда они все вместе, «Рома» дает результат, который мы сейчас видим. 

«Интер» до поражения от «Сампдории» (1:2) имел десять побед подряд. После вылета из еврокубков Конте и его футболисты обязаны стать чемпионами Италии иначе последуют в команде кадровые перемены. У «Интера» высококачественный состав, мощнейшая группа атаки. Но есть одна проблема внутри команды: это перебор игроков топ-уровня. Есть слухи, что Эриксена «нерадзурри» хотят отпустить и на его место взять Гомеса из «Аталанты». Гомес при этом трансфере в «Интере» будет себя вести по-другому. Он уже не будет рассказывать тренеру о тактике, о составе. Он будет пахать, но попасть в состав «Интера» очень сложно. Но, я так понимаю, «Интер» Гомеса возьмет, потому что он может помочь стать чемпионами.

В предстоящем матче с «Ромой» я ставлю на «Интер». Мне кажется, «нерадзурри» выиграют. Как и на «Ювентус» в матче с «Миланом» я точно также ставлю на «Интер» в поединке с «Ромой». «Интер» не может не выигрывать, потому что должен становиться чемпионом. Миланский клуб сделает все для этого. Также у «Интера» состав шире и качественно выше, чем у «Ромы». И у «Интера» слишком большой потенциал, не обижая «Рому» и Фонсеку. Отношусь с уважением ко всем, но я ставлю на победу «Интера».

Матч «Рома» – «Интер» состоится 10 января. Начало встречи – в 13:30.


Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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