Испанию замело! Игроки Райо Вальекано помогли водителю выехать из снега

В Испании начались сильные снегопады. Игроки команды «Райо Вальекано» оказали помощь водителю, который застрял в снегу.

Они подтолкнули машину и помогли водителю выехать из снега. Видео опубликовано в Твиттере клуба.

Кроме того, «Реал» не может вылететь на матч против «Осасуны», так как в Мадриде идет сильный снегопад, из-за чего взлетно-посадочная полоса обледенела.