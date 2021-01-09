Испанию замело! Игроки Райо Вальекано помогли водителю выехать из снега

В Мадриде погода не радует: начались сильные снегопады

  • 09.01.2021 02:58
  • 127 просмотров
  • 1 комментарий
Испанию замело! Игроки Райо Вальекано помогли водителю выехать из снега
© ФК Райо Вальекано

В Испании начались сильные снегопады. Игроки команды «Райо Вальекано» оказали помощь водителю, который застрял в снегу.

Они подтолкнули машину и помогли водителю выехать из снега. Видео опубликовано в Твиттере клуба.

Кроме того, «Реал» не может вылететь на матч против «Осасуны», так как в Мадриде идет сильный снегопад, из-за чего взлетно-посадочная полоса обледенела.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 09.01.2021 03:36
    0
    Так вот где наш снег
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 09.01.2021 03:36
    0
    Так вот где наш снег
    Ссылка
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