Испанию замело! Игроки Райо Вальекано помогли водителю выехать из снега

В Испании начались сильные снегопады. Игроки команды «Райо Вальекано» оказали помощь водителю, который застрял в снегу.
Они подтолкнули машину и помогли водителю выехать из снега. Видео опубликовано в Твиттере клуба.
Кроме того, «Реал» не может вылететь на матч против «Осасуны», так как в Мадриде идет сильный снегопад, из-за чего взлетно-посадочная полоса обледенела.
🎥 Hola @CDMirandes vamos para allá. Por nosotros no va a ser pero esto está complicado 🌨️🌨️🌨️— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021
Que lleguéis sanos todos los que tenéis que estar hoy en las carreteras. pic.twitter.com/7vPpcOjAcw
Источник — Twitter
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