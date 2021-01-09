Беневенто – Аталанта. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 17-го тура итальянской Серии А «Беневенто» – «Аталанта»:

«Аталанта» столкнулась с одной проблемой. После конфликта Гомес – Гасперини бергамаски начали задаваться вопросом, кто же будет лидером команды в целом и по игре. Но Гасперини – мудрый тренер. У него есть 32-летний опытный игроко сборной Словении Йосип Иличич. Естественно, Гасперини переговорил с ним и объяснил Иличичу, что роль Гомеса - это его роль сегодня. Я думал, что эта роль будет разделена между Иличичем и Малиновским. Возможно, на эту роль еще претендовали Фройлер, Де Роон, Пессина и Миранчук. Но на сегодняшний момент я вижу полное доверие Иличичу со стороны Гасперини.

Также в атаке активен Муриэль, который чувствует Иличича и остальных партнеров. Не будем забывать и о Сапате! От Иличича теперь зависит весь конструктив в центре поля, который раньше брал на себя Гомес. И при таких раскладах «Аталанта» часто побеждает, много забивая по 3, 4, 5 мячей за матч. «Аталанта» идет по нарастающей, команда все время забивает, она достаточно агрессивна.

С уважением отношусь к «Беневенто». Там главный тренер Филиппо Индзаги, который хочет стать хорошим специалистом. В четырех предыдущих матчах подопечные Индзаги трижды выиграли. В каждом матче «Беневенто» забивал по два мяча. Они только «Милану» уступили 0:2. Но, никого не обижая, у «Беневенто» нет шансов против такой «Аталанты».

«Аталанта» выиграет. Я в этом уверен. Также я хочу, чтобы Малиновский сыграл, и чтобы он являлся полноценным игроком основы» .

Матч «Беневенто» – «Аталанта» состоится 9 января. Начало встречи в 16:00.