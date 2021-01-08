Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский всегда опасен»

Наставник «Аталанты» - о конкуренции в составе команды

  • 08.01.2021 21:20
  • 1805 просмотров
  • 2 комментария
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский всегда опасен»
© twitter.com/Atalanta_BC

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал конкуренцию за место в основе среди полузащитников и форвардов команды:

«У Алексея Миранчука нет характеристик нападающего, как у Йосипа Иличича. Футболист всегда должен искать самую подходящую позицию на поле.

Иличич хотел забить гол в матче с «Сассуоло» (5:1), но он хорош и когда делает результативную передачу. У нас все хорошо впереди с Луисом Муриэлем и Дуваном Сапатой.

Когда на поле выходит Малиновский, он всегда опасный игрок. Посмотрим, конкурентоспособны ли тоже Миранчук и Сам Ламмерс».

Ранее Малиновский помог «Аталанте» обыграть «Парму» со счетом 3:0.

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(13 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 08.01.2021 22:34
    0
    POWER, 08.01.2021 21:28
    У Малины пушка от бога, только больше ему создавать надо ситуаций под удар!
    А передач он острых сколько отдает, пусть не голевых, а "предголевых".
    Ссылка
    POWER
      POWER, 08.01.2021 21:28
    +6
    У Малины пушка от бога, только больше ему создавать надо ситуаций под удар!
    Ссылка
    POWER
      POWER, 08.01.2021 21:28
    +6
    У Малины пушка от бога, только больше ему создавать надо ситуаций под удар!
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 08.01.2021 22:34
    0
    POWER, 08.01.2021 21:28
    У Малины пушка от бога, только больше ему создавать надо ситуаций под удар!
    А передач он острых сколько отдает, пусть не голевых, а "предголевых".
    Ссылка
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