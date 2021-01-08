Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский всегда опасен»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал конкуренцию за место в основе среди полузащитников и форвардов команды:
«У Алексея Миранчука нет характеристик нападающего, как у Йосипа Иличича. Футболист всегда должен искать самую подходящую позицию на поле.
Иличич хотел забить гол в матче с «Сассуоло» (5:1), но он хорош и когда делает результативную передачу. У нас все хорошо впереди с Луисом Муриэлем и Дуваном Сапатой.
Когда на поле выходит Малиновский, он всегда опасный игрок. Посмотрим, конкурентоспособны ли тоже Миранчук и Сам Ламмерс».
Ранее Малиновский помог «Аталанте» обыграть «Парму» со счетом 3:0.
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