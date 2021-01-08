Боруссия М – Бавария. Левандовски брошен в бой. Стартовые составы команд

Сегодня, 8 января в 21:30, состоится центральный матч 15-го тура Бундеслиги, в котором «Боруссия» М принимает «Баварию».
В основе команды из Мюнхена выйдет традиционная пара форвардов: Роберт Левандовски и Томас Мюллер.
Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Стали известны стартовые составы команд.
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