Боруссия М – Бавария. Левандовски брошен в бой. Стартовые составы команд

Сегодня, 8 января в 21:30, состоится центральный матч 15-го тура Бундеслиги, в котором «Боруссия» М принимает «Баварию».

В основе команды из Мюнхена выйдет традиционная пара форвардов: Роберт Левандовски и Томас Мюллер.

Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Стали известны стартовые составы команд.