ЛУИЗАО: «Очень счастлив вернуться в Полтаву»

Хавбек «Ворсклы» - о возвращении в клуб

  • 08.01.2021 21:02
  • 287 просмотров
  • 1 комментарий
ЛУИЗАО: «Очень счастлив вернуться в Полтаву»

Полузащитник «Ворсклы» Луизао прокомментировал свое возвращение в полтавский клуб:

«Рад вернуться в прекрасный город Полтава. Моя семья считает, что эти город и клуб – очень хорошее место. «Ворскла» мне очень сильно помогла в профессиональной карьере, я начал здесь расти, я здесь вырос. Даже немножко выучил язык. Всегда приятно возвращаться в место, где у тебя все хорошо, где для тебя все делают. Очень счастлив вернуться в город, который мне нравится.

К сожалению, в прошлом сезоне нам не удалось выиграть в финале Кубка Украины, но я был очень рад за себя и одноклубников.

В Полтаве невероятные болельщики, они действительно фанаты. К сожалению, в мире сейчас такая ситуация, но они могут быть уверены, что команда будет бороться за них.

Мое сердце с «Ворсклой», даже вдали от Украины я смотрел все матчи полтавчан и болел за команду. Сейчас буду болеть и переживать еще больше. Футболисты будут биться, чтобы быть вверху. Вновь попасть в финал Кубка Украины не получится, но мы будем бороться, чтобы быть вверху турнирной таблицы. Находясь здесь, я дам все для клуба».

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Источник — ФК Ворскла

(2 голоса)

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Комментарии
    Злобный Енот
    online
      Злобный Енот, 08.01.2021 21:06
    0
    На фото видно, что так "счастлив".
    Ссылка
    Злобный Енот
    online
      Злобный Енот, 08.01.2021 21:06
    0
    На фото видно, что так "счастлив".
    Ссылка
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