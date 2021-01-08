Александр КАРАВАЕВ: «Могли зацепиться за очки против грандов в ЛЧ»

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов (третье место в группе):

- Третье место в групповом турнире нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов – закономерный результат?

- В данный период считаю, что да. Хотя были матчи, где мы могли и зацепиться за очки против грандов. Например, в выездном поединке с «Барселоной», в котором при неплохой игре уступили с минимальным счетом 1:2.

- Некоторые считают, что в групповом раунде «Динамо» не всегда благоволила фортуна...

- Чтобы фортуна была на нашей стороне, нам нужно становится сильнее. Вот будем усердно работать и прогрессировать - и все будет отлично.

Ранее Караваев рассказал о том, каково ему работать с Мирчей Луческу.