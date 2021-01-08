Александр КАРАВАЕВ: «Под руководством Луческу все четко, ясно и понятно»

Украинский футболист «Динамо» доволен румынским тренером

  • 08.01.2021 15:48
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Александр КАРАВАЕВ: «Под руководством Луческу все четко, ясно и понятно»
© dynamo.kiev.ua. Александр Караваев

28-летний украинский защитник «Динамо» Александр Караваев поделился мнением о главном тренере киевского клуба Мирче Луческу.

- Назначение главным тренером «Динамо» Мирчи Луческу стало для вас неожиданностью?
- Приятной неожиданностью! Так как все хорошо знают, какой Мистер специалист! Когда мы начали тренироваться под его руководством, сразу заметили, что все изменилось. И по части дисциплины, и в организации, и в моральном плане! Все стали намного сильнее и увереннее в своих силах.

- Как считаете, выигрыш первого же трофея под руководством Луческу, Суперкубка Украины, задал тон турнирной поступи «Динамо»?
- Выигранные матчи или трофеи всегда дают положительный толчок для команды во всех направлениях. Так было и после завоевания Суперкубка.

- Каково вам работать под руководством румынского наставника?
- Прекрасно! Все четко, ясно и понятно. Ты знаешь, что от тебя требуют, что именно тебе нужно выполнять, и для чего это необходимо.

Мирча Луческу возглавил «Динамо» в июле 2020-го года.

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Источник — UA-Football

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