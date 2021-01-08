Александр КАРАВАЕВ: «Под руководством Луческу все четко, ясно и понятно»

28-летний украинский защитник «Динамо» Александр Караваев поделился мнением о главном тренере киевского клуба Мирче Луческу.

- Назначение главным тренером «Динамо» Мирчи Луческу стало для вас неожиданностью?

- Приятной неожиданностью! Так как все хорошо знают, какой Мистер специалист! Когда мы начали тренироваться под его руководством, сразу заметили, что все изменилось. И по части дисциплины, и в организации, и в моральном плане! Все стали намного сильнее и увереннее в своих силах.

- Как считаете, выигрыш первого же трофея под руководством Луческу, Суперкубка Украины, задал тон турнирной поступи «Динамо»?

- Выигранные матчи или трофеи всегда дают положительный толчок для команды во всех направлениях. Так было и после завоевания Суперкубка.

- Каково вам работать под руководством румынского наставника?

- Прекрасно! Все четко, ясно и понятно. Ты знаешь, что от тебя требуют, что именно тебе нужно выполнять, и для чего это необходимо.

Мирча Луческу возглавил «Динамо» в июле 2020-го года.