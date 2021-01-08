Ворскла работает над продлением контракта с Ндиайе

Контракт Пап-Альюна Ндиайе с «Ворсклой» истекает летом 2021 года. Интерес к французскому защитнику проявляет ряд европейских клубов.

Однако главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов заявил, что полтавский клуб работает над продлением контракта с Ндиайе:

- Планируется ли продление Пап-Альюна, на которого претендуют европейские клубы?

- Да, с ним ведутся переговоры. Посмотрим, как все сложится.

- Легионеры отсутствовали на тренировке, судя по первым фото c базы на официальном сайте. Им дали дополнительный отдых?

- Почему отсутствовали? Они есть, на месте.

- Подписание Луизао - ваша инициатива, ведь он был важным игроком в минувшем сезоне?

- Да, он уже у нас был. Хотелось бы, чтобы Луизао помог нам в предстоящем сезоне.

- Этим летом команда усилилась легионерами, стоит ли ожидать приход украинских игроков?

- Если будут достойные кандидаты, то, конечно, рассмотрим. Время покажет, кто еще придет.