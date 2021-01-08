Еще один игрок Ювентуса заразился коронавирусом

Положительный тест сдал защитник Маттейс Де Лигт

  • 08.01.2021 19:37
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Еще один игрок Ювентуса заразился коронавирусом
© twitter.com/juventusfcen

«Ювентус» официально сообщил о том, что еще один игрок команды сдал положительный тест на коронавирус. Речь идет о центральном защитнике Маттейсе Де Лигте.

Сам зараженный игрок уже был помещен на карантин. О том, есть ли у голландца какие-то симптомы, не сообщается.

Де Лигт уже третий зараженный коронавирусом игрок «Ювентуса». Ранее болезнь обнаружили у Хуана Куадрадо и Алекса Сандро, из-за чего матч с «Миланом» (победа 3:1) мог не состояться.

В нынешнем сезоне на счету Де Лигта 12 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.

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Источник — ФК Ювентус

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