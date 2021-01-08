Еще один игрок Ювентуса заразился коронавирусом

«Ювентус» официально сообщил о том, что еще один игрок команды сдал положительный тест на коронавирус. Речь идет о центральном защитнике Маттейсе Де Лигте.

Сам зараженный игрок уже был помещен на карантин. О том, есть ли у голландца какие-то симптомы, не сообщается.

Де Лигт уже третий зараженный коронавирусом игрок «Ювентуса». Ранее болезнь обнаружили у Хуана Куадрадо и Алекса Сандро, из-за чего матч с «Миланом» (победа 3:1) мог не состояться.

В нынешнем сезоне на счету Де Лигта 12 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.