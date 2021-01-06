Матч Милан – Ювентус находится под угрозой срыва

«Старой синьоре» могут не разрешить отправиться в Милан органы здравоохранения

  • 06.01.2021 01:21
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Матч Милан – Ювентус находится под угрозой срыва
© Твиттер Ювентуса. Андреа Пирло

«Ювентусу» могут запретить отправиться на игру в Милан местные органы здравоохранения, если в клубе будут выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Ранее, напомним, положительные тесты на COVID-19 сдали защитник Алекс Сандро и хавбек Хуан Куадрадо. Из-за этого «Ювентус» отменил запланированный на вторник выезд в Милан и планирует отправиться на игру в день матча.

Однако, если будут выявлены новые случаи заражения, все игроки «Старой Синьоры» отправятся на карантин, а клуб получит запрет на вылет в Милан.

Поединок 16-го тура Серии А «Милан» - «Ювентус» должен состояться в среду, 6 января. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Corriere dello Sport

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