Матч Милан – Ювентус находится под угрозой срыва

«Ювентусу» могут запретить отправиться на игру в Милан местные органы здравоохранения, если в клубе будут выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Ранее, напомним, положительные тесты на COVID-19 сдали защитник Алекс Сандро и хавбек Хуан Куадрадо. Из-за этого «Ювентус» отменил запланированный на вторник выезд в Милан и планирует отправиться на игру в день матча.
Однако, если будут выявлены новые случаи заражения, все игроки «Старой Синьоры» отправятся на карантин, а клуб получит запрет на вылет в Милан.
Поединок 16-го тура Серии А «Милан» - «Ювентус» должен состояться в среду, 6 января. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Источник — Corriere dello Sport
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