Хавбек Ювентуса заразился коронавирусом

«Ювентус» официально сообщил о том, что защитник команды Хуан Куадрадо сдал положительный тест на коронавирус. Игрок был помещен на карантин, болезнь протекает бессимптомно.

Таким образом, Куадрадо пропустит центральный матч 16-го тура Серии А против «Милана». Он пройдет завтра, 6 января.

В нынешнем сезоне Куадрадо провел за «Ювентус» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 ассистами.