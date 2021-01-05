Хавбек Ювентуса заразился коронавирусом

«Ювентус» официально сообщил о том, что защитник команды Хуан Куадрадо сдал положительный тест на коронавирус. Игрок был помещен на карантин, болезнь протекает бессимптомно.
Таким образом, Куадрадо пропустит центральный матч 16-го тура Серии А против «Милана». Он пройдет завтра, 6 января.
В нынешнем сезоне Куадрадо провел за «Ювентус» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 ассистами.
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Источник — ФК Ювентус
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