Александр КАРАВАЕВ: «Лига наций? Всегда верю в справедливость»

Защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев надеется на то, что решение об отмене технического поражения от Швейцарии будет отменено:
«Я всегда верю в справедливость, и данный случай в этом плане - не исключение. За такие моменты всегда обидно. Но все же верю, что все решится – и по-правильному, и по-спортивному».
Ранее Караваев рассказал о том, как ему работается в «Динамо» с Мирчей Луческу.
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Источник — UA-Football
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