Ювентус интересуется форвардом Специи

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность перехода нападающего «Специи» М’Бала Нзола.
24-летний французский форвард входит в сферу интересов туринского клуба. При этом игрок является запасной опцией для «Ювентуса».
Нзола перешел в «Специю» на правах свободного агента летом 2020 года. В нынешнем сезоне игрок является одним из лучших нападающий Серии А, забив восемь голов в 12 матчах.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нзола в 4 млн евро.
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Источник — Metaratings.ru
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