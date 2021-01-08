Ювентус интересуется форвардом Специи

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность перехода нападающего «Специи» М’Бала Нзола.

24-летний французский форвард входит в сферу интересов туринского клуба. При этом игрок является запасной опцией для «Ювентуса».

Нзола перешел в «Специю» на правах свободного агента летом 2020 года. В нынешнем сезоне игрок является одним из лучших нападающий Серии А, забив восемь голов в 12 матчах.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нзола в 4 млн евро.