Стал известен срок действия контракта Ворсклы с Луизао

Соглашение рассчитано на два года

  • 08.01.2021 14:37
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Стал известен срок действия контракта Ворсклы с Луизао
© ФК Ворскла. Луизао

Полтавская «Ворскла» подписала контракт с 22-летним бразильским полузащитником «Порту» Луизао. Соглашение рассчитано на два года.

«Бразилец Луизао возвращается в полтавскую «Ворсклу», в которой провел прошлый сезон на правах аренды. Хавбек «Порту» поставил сегодня подпись под полноценным двухлетним контрактом с полтавским клубом. Поздравляю Луизао, отличный выбор для продолжения карьеры.  Поздравляю «Ворсклу» с усилением!», — написал агент Вадим Шаблий.

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Источник — Instagram

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