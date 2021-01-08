Стал известен срок действия контракта Ворсклы с Луизао

Полтавская «Ворскла» подписала контракт с 22-летним бразильским полузащитником «Порту» Луизао. Соглашение рассчитано на два года.
«Бразилец Луизао возвращается в полтавскую «Ворсклу», в которой провел прошлый сезон на правах аренды. Хавбек «Порту» поставил сегодня подпись под полноценным двухлетним контрактом с полтавским клубом. Поздравляю Луизао, отличный выбор для продолжения карьеры. Поздравляю «Ворсклу» с усилением!», — написал агент Вадим Шаблий.
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