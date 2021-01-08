Шахтер не планирует подписывать новичков. Максимум - игрок на перспективу

Больших трансферов сейчас ждать не стоит

  • 08.01.2021 15:13
  • 1130 просмотров
  • 3 комментария
Шахтер не планирует подписывать новичков. Максимум - игрок на перспективу
© shakhtar.com

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» в ближайшее время не собирается проводить усиление состава уже состоявшимися игроками. В том числе на проблемные позиции в центре обороны и нападения.

Максимум, который сейчас возможен, это подписание молодого вингера на перспективу.

Ранее генеральный директор клуба Сергей Палкин подтвердил, что защитника и форварда покупать зимой точно не будут.

В пятницу «Шахтер» объявил о возвращении в команду молодого хавбека Михаила Мудрика.

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Источник — ТаТоТаке

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 08.01.2021 16:27
    0
    Александр Шевченко, 08.01.2021 15:47
    Финансовый феерплей. Рыжее дерьмо с Лондона на деньги украинцев с коммуналки не может просто так дать деньги на трансферы. По этому никто никого не купить, а они еще Верона какого-то хотели за 30 лимонов купить, это нереально, шлак столько не зарабатывает
    Какой к чёрту fair play??? Шахтёр на одной лч каждый год 30-40 млн. евро зарабатывает.
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 08.01.2021 16:25
    0
    Что-то не здоровое в Шахте мутят. Тайсон уходит, Коваленко по слухам тоже. Мораес уже старый и хз скока протянет, как и Марлос. Степаненко тоже не молодеет. В защите дыра, а они никого не хотят подписывать уже четвёртое окно подряд
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.01.2021 15:47
    -1
    Финансовый феерплей. Рыжее дерьмо с Лондона на деньги украинцев с коммуналки не может просто так дать деньги на трансферы. По этому никто никого не купить, а они еще Верона какого-то хотели за 30 лимонов купить, это нереально, шлак столько не зарабатывает
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 08.01.2021 16:27
    0
    Александр Шевченко, 08.01.2021 15:47
    Финансовый феерплей. Рыжее дерьмо с Лондона на деньги украинцев с коммуналки не может просто так дать деньги на трансферы. По этому никто никого не купить, а они еще Верона какого-то хотели за 30 лимонов купить, это нереально, шлак столько не зарабатывает
    Какой к чёрту fair play??? Шахтёр на одной лч каждый год 30-40 млн. евро зарабатывает.
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 08.01.2021 16:25
    0
    Что-то не здоровое в Шахте мутят. Тайсон уходит, Коваленко по слухам тоже. Мораес уже старый и хз скока протянет, как и Марлос. Степаненко тоже не молодеет. В защите дыра, а они никого не хотят подписывать уже четвёртое окно подряд
    Ссылка
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