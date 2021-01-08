Шахтер не планирует подписывать новичков. Максимум - игрок на перспективу

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» в ближайшее время не собирается проводить усиление состава уже состоявшимися игроками. В том числе на проблемные позиции в центре обороны и нападения.

Максимум, который сейчас возможен, это подписание молодого вингера на перспективу.

Ранее генеральный директор клуба Сергей Палкин подтвердил, что защитника и форварда покупать зимой точно не будут.

В пятницу «Шахтер» объявил о возвращении в команду молодого хавбека Михаила Мудрика.