Юрий КОЛОМОЕЦ: «Не планирую возвращаться в Украину»

Футболист намерен продолжить выступления за рубежом

  • 08.01.2021 13:56
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Юрий КОЛОМОЕЦ: «Не планирую возвращаться в Украину»
© ФК Левадия. Юрий Коломоец

30-летний украинский форвард Юрий Коломоец, последним клубом которого была «Левадия», рассказал о своих дальнейших планах.

— Каковы твои дальнейшие планы?
— Мой агент ведет переговоры с потенциальными работодателями. Пока я сам поддерживаю форму. Думаю, в ближайшее время определюсь со своим новым местом работы.

— Для тебя имеет значение, из какой страны будет этот клуб?
— В принципе, нет. Я открыт для любых предложений.

— На тебя есть спрос из украинской Премьер-лиги?
— Не знаю, но в любом случае я пока не планирую возвращаться домой, хочу еще попробовать легионерского хлеба.

Ранее сообщалось, что Коломоец может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана.

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Источник — zbirna.com

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