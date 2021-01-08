Юрий КОЛОМОЕЦ: «Не планирую возвращаться в Украину»

30-летний украинский форвард Юрий Коломоец, последним клубом которого была «Левадия», рассказал о своих дальнейших планах.

— Каковы твои дальнейшие планы?

— Мой агент ведет переговоры с потенциальными работодателями. Пока я сам поддерживаю форму. Думаю, в ближайшее время определюсь со своим новым местом работы.

— Для тебя имеет значение, из какой страны будет этот клуб?

— В принципе, нет. Я открыт для любых предложений.

— На тебя есть спрос из украинской Премьер-лиги?

— Не знаю, но в любом случае я пока не планирую возвращаться домой, хочу еще попробовать легионерского хлеба.

Ранее сообщалось, что Коломоец может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана.