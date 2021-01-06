Экс-игрок сборной Украины может продолжить карьеру в Казахстане

Украинский форвард Юрий Коломоец, который выступал в последнее время в чемпионате Эстонии за «Левадию», может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана. К украинцу проявляют интерес некоторые команды местного чемпионата.

В чемпионате Украины Коломоец известный по выступлениям за полтавскую «Ворсклу». Также на счету нападающего один матч в составе национальной сборной Украины.

Юрий Коломоец выступал за «Левадию» с февраля 2020 года, перейдя в эстонский клуб из полтавской «Ворсклы». В его активе 9 голов в 24 матчах чемпионата Эстонии. Форвард стал свободным агентом в январе 2021 года.