Экс-игрок сборной Украины может продолжить карьеру в Казахстане

Юрий Коломоец выступал за эстонскую «Левадию» с февраля 2020 года

  • 06.01.2021 20:59
  • 2658 просмотров
  • 0 комментариев
Экс-игрок сборной Украины может продолжить карьеру в Казахстане
© ФК Левадия. Юрий Коломоец

Украинский форвард Юрий Коломоец, который выступал в последнее время в чемпионате Эстонии за «Левадию», может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана. К украинцу проявляют интерес некоторые команды местного чемпионата.

В чемпионате Украины Коломоец известный по выступлениям за полтавскую «Ворсклу». Также на счету нападающего один матч в составе национальной сборной Украины.

Юрий Коломоец выступал за «Левадию» с февраля 2020 года, перейдя в эстонский клуб из полтавской «Ворсклы». В его активе 9 голов в 24 матчах чемпионата Эстонии. Форвард стал свободным агентом в январе 2021 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности