Экс-вратарь Зари сменил клуб в Бразилии

Бывший вратарь луганской «Зари» Луис Фелипе перешел в бразильский клуб «Коимбра», который выступает в чемпионате бразильского штата Минас-Жерайс – Лиге Минейро.

Условия сотрудничества с 23-летним кипером не афишируются.

Известно, что в «Коимбру» Луис Фелипе перешел на правах свободного агента, хорошо проявив себя в прежнем клубе – «Айморе», где провел минувший год в чемпионате Гаушу (штат Риу-Гранди-ду-Сул).

Напомним, Луис Фелипе играл за «Зарю» с 2018 по 2020 годы. Год назад бразилец покинул луганский клуб, за который провел 18 поединков в карьере, свободным агентом.

Ранее в «Заре» к нему возникали претензии по поводу уровня профессионализма. В частности, сообщалось, что летом 2019 года Луис Фелипе вернулся в команду из отпуска с весом 110 килограммов.