Экс-вратарь Зари сменил клуб в Бразилии

Луис Фелипе подписал контракт с «Коимброй»

  • 08.01.2021 11:32
  • 1270 просмотров
  • 0 комментариев
Экс-вратарь Зари сменил клуб в Бразилии
© ФК Коимбра. Луис Фелипе

Бывший вратарь луганской «Зари» Луис Фелипе перешел в бразильский клуб «Коимбра», который выступает в чемпионате бразильского штата Минас-Жерайс – Лиге Минейро.

Условия сотрудничества с 23-летним кипером не афишируются.

Известно, что в «Коимбру» Луис Фелипе перешел на правах свободного агента, хорошо проявив себя в прежнем клубе – «Айморе», где провел минувший год в чемпионате Гаушу (штат Риу-Гранди-ду-Сул).

Напомним, Луис Фелипе играл за «Зарю» с 2018 по 2020 годы. Год назад бразилец покинул луганский клуб, за который провел 18 поединков в карьере, свободным агентом.

Ранее в «Заре» к нему возникали претензии по поводу уровня профессионализма. В частности, сообщалось, что летом 2019 года Луис Фелипе вернулся в команду из отпуска с весом 110 килограммов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности