Бразильский вратарь Зари продолжит карьеру на родине

Экс-голкипер луганской «Зари» Луис Фелипе стал футболистом бразильского клуба «Айморе» на правах свободного агента.
«Айморе» участвует в чемпионате Гаушу (штата Риу-Гранди-ду-Сул), в прошлом сезоне команда заняла 6-е место.
22-летний Луис Фелипе перешел в «Зарю» в феврале 2018 года из молодежки «Интернасьоналя», а в декабре покинул луганскую команду. В УПЛ голкипер сыграл 12 матчей.
O Aimoré anuncia a contratação do goleiro Luiz Felipe, de 22 anos. O último clube do atleta foi FC Zorya Luhansk, onde disputou a UEFA Europa League, o Campeonato Ucraniano e a Copa da Ucrânia. Além disso, ele realizou toda a categoria de base no Internacional. Bem-vindo, Luiz Felipe! #VamoÍndio #SouCapilé #SejaSócio
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Источник — Sport.ua
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