Алдервейрелд может покинуть Тоттенхэм

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в голландской Эредивизии. Интерес к игроку проявляет ПСВ, который хочет сделать предложение во время зимнего трансферного окна.
31-летний бельгиец выступает за «шпор» с 2015 года, когда перешел из мадридского «Атлетико». С тех пор он провел за лондонский клуб 216 матчей во всех турнирах и забил в них 9 голов.
Отметим, что в этом сезоне Алдервейрелд отыграл в АПЛ 11 матчей и забил один гол. Его контракт со «шпорами» истекает летом 2023 года.
Источник — De Telegraaf
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