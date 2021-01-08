Астон Вилла на матч с Ливерпулем выставит молодежный состав

В матче третьего раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» «Астон Вилла» будет вынуждена сыграть молодежным составом. Отметим, что в клубе зафиксирована вспышка COVID-19.

Также руководить командой будет не Дин Смит, а главный тренер «молодежки» Марк Дилэйни.

7 января «Астон Вилла» закрыла свою тренировочную базу после того, как было получено «большое количество» положительных тестов на коронавирус. Второй раунд тестирования был проведен немедленно и тоже дал положительные результаты.

Матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль» состоится 8 января в 21:45 по Киеву.