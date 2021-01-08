84-летний Йозеф Блаттер госпитализирован

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу. Состояние 84-летнего функционера ухудшилось. Об этом сообщила его дочь Коринн.

Отметим, что ранее Блаттер переболел COVID-19.

Швейцарский функционер возглавлял ФИФА в течение 17 лет, пока не ушел в отставку в июне 2015 года на фоне коррупционного кризиса в ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА призывает швейцарскую генпрокуратуру расследовать дела Блаттера.