84-летний Йозеф Блаттер госпитализирован

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу. Состояние 84-летнего функционера ухудшилось. Об этом сообщила его дочь Коринн.
Отметим, что ранее Блаттер переболел COVID-19.
Швейцарский функционер возглавлял ФИФА в течение 17 лет, пока не ушел в отставку в июне 2015 года на фоне коррупционного кризиса в ФИФА.
Ранее сообщалось, что ФИФА призывает швейцарскую генпрокуратуру расследовать дела Блаттера.
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