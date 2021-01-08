Ханс-Дитер ФЛИК: «У Гладбаха многие вещи отработаны до автоматизма»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

«Гладбах демонстрирует смелую игру в атаке, в последней трети у них многие вещи отработаны до автоматизма. Мне очень нравится их игровая манера. От своей команды я жду, что она покажет решительную игру как с мячом, так и без мяча. Нам нужна интенсивность и динамика, мы должны подойти к матчу с энергичным настроем и уверенностью в себе», - сказал Флик.

Матч «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария» состоится в пятницу, 8 января. Начало в 21:30 по Киеву.