Марко РОЗЕ: «Можем сделать Баварии больно и одержать победу»

Главный тренер «Боруссии» из Менхенгладбаха Марко Розе поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Германии против мюнхенской «Баварии».

«Бавария» - лидер турнирной таблицы. Они находятся в хорошей форме, хотя в последних матчах пропускали довольно много. Всем известно, что они играют с высокой линией обороны, чтобы дополнительно подчеркнуть свое доминирование при владении мячом. Однако это открывает для соперников свободные зоны на других участках поля.

Мы должны последовательно и эффективно использовать предоставившиеся моменты. Должны найти правильный настрой и выработать уверенность в том, что мы сможем зацепиться за очки. Если у нас сложится день, то мы можем сделать «Баварии» больно и одержать победу», - сказал Розе.

Матч «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария» состоится в пятницу, 8 января. Начало в 21:30 по Киеву.