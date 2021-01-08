Астон Вилла готова продать Грилиша за 100 млн евро

Бирмингемская «Астон Вилла» установила цену на 25-летнего полузащитника национальной сборной Англии Джека Грилиша.

Клубу, который хочет подписать Грилиша, придется заплатить «Вилле» 100 миллионов евро. Одним из претендентов на Грилиша является «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в сентябре Грилиш продлил контракт с «Астон Виллой» сроком на пять лет. В этом сезоне АПЛ хавбек сыграл в 15 матчах, в которых забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач.