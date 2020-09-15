Грилиш продлил контракт с Астон Виллой

«Астон Вилла» продлила контракт с 25-летним английский левым вингером Джеком Грилишем. Новое соглашение рассчитано до лета 2025-го года.
Грилиш — воспитанник «Астон Виллы», выступавший за юношеские команды клуба с 2012-го года. Всего за первую команду «Астон Виллы» Джек провел 187 матчей во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 31 результативную передачу.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €40 миллионов.
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Источник — ФК Астон Вилла
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