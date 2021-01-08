ПСЖ намерен продать Дракслера

Французский ПСЖ выставил полузащитника Юлиана Дракслера на трансфер. 27-летнему футболисту осталось провести в Париже шесть месяцев по контракту, но отмечается, что он не хочет уходить из клуба.

На следующей неделе состоится встреча спортивного директора ПСЖ Леонардо и нового главного тренера Маурисио Почеттино. Специалисты обсудят трансферное окно и рассмотрят ситуацию с Дракслером.

Отметим, что в этом сезоне хавбек провел 10 матчей в чемпионате Франции, забил два гола и отдал одну результативную передачу.