ПСЖ намерен продать Дракслера

Французский ПСЖ выставил полузащитника Юлиана Дракслера на трансфер. 27-летнему футболисту осталось провести в Париже шесть месяцев по контракту, но отмечается, что он не хочет уходить из клуба.
На следующей неделе состоится встреча спортивного директора ПСЖ Леонардо и нового главного тренера Маурисио Почеттино. Специалисты обсудят трансферное окно и рассмотрят ситуацию с Дракслером.
Отметим, что в этом сезоне хавбек провел 10 матчей в чемпионате Франции, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Источник — Get French Football News
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