Защитник Интера травмировался и вернется на поле не раньше февраля

32-летний защитник миланского «Интера» Данило Д'Амброзио получил повреждение в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (1:2).

По данным источника, обследование выявило у футболиста травму медиальной боковой связки левого колена. В лучшем случае он вернется на поле в феврале.

Отметим, что в этом сезоне Д'Амброзио сыграл 11 матчей в Серии А, в которых забил 3 мяча.