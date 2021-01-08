Защитник Интера травмировался и вернется на поле не раньше февраля

32-летний защитник миланского «Интера» Данило Д'Амброзио получил повреждение в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (1:2).
По данным источника, обследование выявило у футболиста травму медиальной боковой связки левого колена. В лучшем случае он вернется на поле в феврале.
Отметим, что в этом сезоне Д'Амброзио сыграл 11 матчей в Серии А, в которых забил 3 мяча.
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Источник — Goal.com
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