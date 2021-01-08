13-й тур
Брага
2 : 1
Маритиму
07.01.2021, FT

Брага выиграла у Маритиму и приблизилась к тройке грандов Португалии

Топ-4 лидеров: «Спортинг» (32 очка), «Порту», «Бенфика» (по 28), «Брага» (27)

  • 08.01.2021 00:59
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Брага выиграла у Маритиму и приблизилась к тройке грандов Португалии
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7 января в чемпионате Португалии прошел стартовый матч 13-го тура.

«Брага» выиграла у «Маритиму» (2:1) и приблизилась к тройке грандов. В этот же день матч «Насьоналя» против «Спортинга» был перенесен на сутки из-за плохой погоды.

Топ-4 лидеров турнира: «Спортинг» (32 очка), «Порту», «Бенфика» (по 28), «Брага» (27).

Чемпионат Португалии. 13-й тур

«Брага» – «Маритиму» – 2:1

Голы: Медейруш, 34, Орта, 67 – Милсон, 77

Турнирная таблица чемпионата Португалии

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Источник — Sport.ua

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