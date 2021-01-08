Брага выиграла у Маритиму и приблизилась к тройке грандов Португалии

7 января в чемпионате Португалии прошел стартовый матч 13-го тура.
«Брага» выиграла у «Маритиму» (2:1) и приблизилась к тройке грандов. В этот же день матч «Насьоналя» против «Спортинга» был перенесен на сутки из-за плохой погоды.
Топ-4 лидеров турнира: «Спортинг» (32 очка), «Порту», «Бенфика» (по 28), «Брага» (27).
Чемпионат Португалии. 13-й тур
«Брага» – «Маритиму» – 2:1
Голы: Медейруш, 34, Орта, 67 – Милсон, 77
Турнирная таблица чемпионата Португалии
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Источник — Sport.ua
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