Брага выиграла у Маритиму и приблизилась к тройке грандов Португалии

7 января в чемпионате Португалии прошел стартовый матч 13-го тура.

«Брага» выиграла у «Маритиму» (2:1) и приблизилась к тройке грандов. В этот же день матч «Насьоналя» против «Спортинга» был перенесен на сутки из-за плохой погоды.

Топ-4 лидеров турнира: «Спортинг» (32 очка), «Порту», «Бенфика» (по 28), «Брага» (27).

Чемпионат Португалии. 13-й тур

«Брага» – «Маритиму» – 2:1

Голы: Медейруш, 34, Орта, 67 – Милсон, 77

Турнирная таблица чемпионата Португалии