ВИДЕО. Большой шторм в Мадейре. Почему перенесен матч Спортинга

7 января в чемпионате Португалии должен быть пройти матч между командами «Насьонал» Фуншал и «Спортинг» Лиссабон.
Однако в Фуншале, столице Мадейры, разразился сильный шторм. Организаторы решили перенести матч на вечер 8 января.
ФОТО и ВИДЕО. Погодные условия в Мадейре.
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Источник — Sport.ua
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