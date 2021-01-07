Он прибыл в Украину. Ворскла подпишет опорного полузащитника Порту

Луизао уже выступал за полтавчан в сезоне 2019/20 на правах аренды

  • 07.01.2021 23:59
  • 1825 просмотров
  • 3 комментария
Он прибыл в Украину. Ворскла подпишет опорного полузащитника Порту
© FootBoom. Луизао

22-летний опорный полузащитник Луизао прибыл в Украину и в ближайшие дни станет игроком «Ворсклы».

Его договор с «Порту» рассчитан до 30 июня 2022 года. Но по некоторым данным, 22-летний бразильский хавбек уже разорвал контракт с «Порту» и стал свободным агентом.

Тransfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро. Луизао выступал за «Ворсклу» в сезоне 2019/20 на правах аренды, проведя 20 поединков и забив 1 гол. Ожидается, что с теперь с хавбеком будет подписан полноценный контракт.

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Источник — Footboom

(12 голосов)

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Комментарии
    Geniyfootball1985
      Geniyfootball1985, 08.01.2021 01:20
    0
    Очень громкая озвучка!из Порто в Ворсклу, большой шаг в перед
    Ссылка
    Александр Клименко
      Александр Клименко, 08.01.2021 00:29
    +4
    Норм игрок.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 08.01.2021 00:26
    +5
    Вот и отлично.Понял что в Ворскле он нужен был и играл ,а там ему капец как игроку.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 08.01.2021 00:26
    +5
    Вот и отлично.Понял что в Ворскле он нужен был и играл ,а там ему капец как игроку.
    Ссылка
    Александр Клименко
      Александр Клименко, 08.01.2021 00:29
    +4
    Норм игрок.
    Ссылка
    Geniyfootball1985
      Geniyfootball1985, 08.01.2021 01:20
    0
    Очень громкая озвучка!из Порто в Ворсклу, большой шаг в перед
    Ссылка
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