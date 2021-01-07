Он прибыл в Украину. Ворскла подпишет опорного полузащитника Порту

22-летний опорный полузащитник Луизао прибыл в Украину и в ближайшие дни станет игроком «Ворсклы».

Его договор с «Порту» рассчитан до 30 июня 2022 года. Но по некоторым данным, 22-летний бразильский хавбек уже разорвал контракт с «Порту» и стал свободным агентом.

Тransfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро. Луизао выступал за «Ворсклу» в сезоне 2019/20 на правах аренды, проведя 20 поединков и забив 1 гол. Ожидается, что с теперь с хавбеком будет подписан полноценный контракт.